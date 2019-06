Football : "Un seul match des Diables coûte plus cher que les droits télé pour toute la coupe du monde féminine"

Ce soir, c’est le grand soir pour les joueuses de football. A 21 heures, à Paris, sera donné le coup d’envoi du match France-Corée… Rencontre d’ouverture de la coupe du monde féminine de football. Pendant un mois, les meilleures équipes vont s’affronter pour tenter de remporter le titre… Sous les yeux des spectateurs mais aussi des caméras. L’évènement va connaître une couverture médiatique sans précédent en Europe. Est-ce un tournant pour le football féminin… Et le sport féminin dans son ensemble ?

Pour ce qui est de la RTBF, cinq matchs seront diffusés sur La Deux en télévision, et un match par jour durant tout le mois sur notre plateforme Auvio. Certes, la couverture ne sera pas équivalente à celle d’une coupe du monde masculine (ne nous faisons pas d’illusions), mais selon Michel Lecomte, directeur des sports à la RTBF, ce qui importe c’est la qualité de la production mise en place autour de ces matchs. "La FIFA a les moyens, l’UEFA aussi. Ils ont mis des moyens dignes de ce nom, digne de l’ambition qu’ils et elles ont pour le football féminin."

Coup de projecteur sur le sport féminin… Enfin ?

Il n’aura cependant pas fallu attendre cette coupe du monde pour mettre les sports féminins en avant. Pensez au tennis par exemple. Pour Michel Lecomte, c’est bien souvent la présence de sportifs belges qui détermine l’importance de la couverture médiatique. Lorsque Kim Clijsters et Justine Henin étaient au top de leur carrière, elles étaient constamment sous les regards des caméras et leurs performances éclipsaient peut-être un peu la compétition masculine. "Ce qui est révélateur, c’est qu’en 2017, avec la présence des Red Flames [notre équipe féminine de football ndlr.] à l’Euro des Pays-Bas, on a vu un engouement, avec des audiences qui nous ont tous surpris" la fibre a donc bien son importance, mais elle ne fait pas tout. Selon le directeur des sports de la RTBF, le foot féminin n’a cessé de grandir, et cela aura sans aucun doute un impact lors de ce mondial.

De là à rêver une véritable égalité entre la coupe du monde masculine et féminine ? On en est très, très loin… Preuve en chiffres avec les droits de retransmissions de ces compétitions. On ne joue clairement pas dans le même tableau. Sans mentionner de chiffres précis, Michel Lecomte nous le confirme "Si on donne 100 pour un seul match des Diables rouges en coupe du monde masculine. Avec 75, on obtient les droits pour l’ensemble de la compétition féminine".