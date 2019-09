Football: l'agent de joueurs Christophe Henrotay appréhendé à Monaco

Plusieurs perquisitions ont été menées mardi et aujourd’hui/mercredi en Principauté de Monaco (4), en région liégeoise (2) et à Londres (1).

Deux personnes ont été interpellées, soupçonnées de blanchiment d’argent, de corruption, d'association de malfaiteurs dans le cadre de transferts de joueurs de foot. Le parquet fédéral confirme ces arrestations mais ne souhaite pas en dire plus.

Cependant, selon le parquet, cette seconde vague de perquisitions est consécutive à la première opération, réalisée en avril dernier au siège du club de football du RSC Anderlecht et à l’Union belge de football.

Selon les informations de la RTBF, l’agent de joueurs Christophe Henrotay a été appréhendé à Monaco. Il est pour l’instant entendu par la police locale. Un juge d’instruction belge est présent sur place. Un mandat d’arrêt international pourrait être délivré.

Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Kevin Mirallas...

Christophe Henrotay est l'un des agents les plus éminents de Belgique avec une aura dépassant nos frontières. Il gère notamment les intérêts de plusieurs Diables Rouges comme Thibaut Courtois, Yannick Carrasco Kevin Mirallas. Il représente également les intérêts de nombreux joueurs étrangers comme l'ex joueur du Standard Christian Luyindama ou l'actuel défenseur des "Rouches" Merveille Bokadi. Il a aussi conseillé Daniel Van Buyten et travaille toujours avec lui. Enfin, il a été notamment l'ancien agent de Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Leander Dendoncker et Michy Batshuayi.

Toujours selon les informations de la RTBF, la seconde personne interpellée est Christophe Cheniaux, beau-frère et principal collaborateur de Christophe Henrotay. Il a été interpellé à Liège.

Un litige oppose Christophe Henrotay à son ancien collaborateur Peter Smeets, l’homme de confiance de Youri Tielemans. Ce dernier l’accuse d’avoir touché une commission de six millions d'euros lors du transfert de Youri Tielemans d'Anderlecht à Monaco. Christophe Henrotay s’est toujours défendu et parle de diffamation. Peter Smets a déposé plainte.