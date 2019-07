Foire de Libramont : le secteur du bois au cœur du thème 2019

Ce dimanche signe le troisième jour de la Foire agricole de Libramont. La filière bois est largement représentée, parmi les exposants présents sur le champ de foire. Des constructeurs, des écoles, mais aussi des institutions sensibilisent les visiteurs aux nombreux usages et bienfaits du bois, notamment en matière de lutte contre le dérèglement climatique, comme l’explique Gwen Dolet, professeur à l’Institut provincial d’enseignement agronomique de La Reid. "En termes de bilan CO2, le bois n’est pas négligeable. Quand on fait du béton, on utilise de la matière première qui nécessite de l’énergie pour être mis en œuvre. Le bois, avec la photosynthèse, cela pousse tout seul. Tant qu’à faire, construisons tout de suite en bois. On économise de la ressource et c’est renouvelable." Les élèves de l’Institut interpellent les visiteurs sur la transformation du bois en allant de la plantation à l’abattage de l’arbre, et ensuite jusqu’à la construction. " On s’adapte toujours autour de la thématique de l’avenir. On construit de plus en plus en bois et c’est une filière qu’il faut développer, " affirme Maxime Leruth, étudiant à la Reid.

2500 nouvelles maisons en bois chaque année

Mais, le bois est-il vraiment économique sur le long terme ? Réponse d’Emmanuel Defays, le Directeur de l’Office économique wallon du bois : "Sur le coût de la construction, on sera dans des gammes légèrement supérieures, mais il faut prendre en compte que cela ira plus vite, cale ne devra pas sécher, et le charroi sera inférieur. Donc, il y a toute une série de paramètres dans la construction urbaine qui doivent être pris en considération, et qui sont moins pris en considération que pour une construction individuelle." Au niveau de la construction individuelle, le bois représente 10% de parts de marché, soit 2500 nouvelles maisons chaque année.