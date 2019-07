Foire de Libramont : lancement de Sainbiooz, la première marque de viande bovine bio belge

La Foire de Libramont est un des lieux privilégiés des agriculteurs pour lancer des nouveautés. L’objectif est de mieux valoriser leur production. Cette année, une de ces nouveautés est la création de la toute première marque de viande bovine bio, appelée Sainbiooz. Cette marque a été créée par 5 éleveurs du Centre-Ardenne, déterminés à prendre leur destin en main. "La manière dont la viande bovine est transformée n’est plus vraiment gratifiante pour nous, producteurs. C’est pour cela que nous voulions reprendre en main la commercialisation. Nous souhaitions aussi retrouver la fierté du travail accompli," explique l’un de ses 5 éleveurs, Sébastien Chissogne. Afin de toucher un maximum de consommateurs, ils ont décidé de commercialiser leur bœuf bio dans le même genre de conditionnement que la grande distribution. "La barquette n’est que le conditionnement. Nous, on a un cahier des charges précis et le produit qui est dedans est tout à fait contrôlé et traçable," précise Mathieu Warbet, le coordinateur de la marque Sainbiooz.

Aujourd’hui, les 5 coopérateurs ardennais invitent les autres éleveurs à les rejoindre. "C’est un projet novateur avec de l’ambition. On est la première marque de viande bovine bio belge et la première filiale coopérative qui maîtrise toutes les étapes de la chaîne de production, jusqu’à la barquette," déclare Mathieu Warbais. La commercialisation de la marque Sainbiooz est prévue pour le début du mois de septembre.