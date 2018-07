Foie gras, panneaux solaires… le gouvernement flamand prend des mesures, quid de la Wallonie et Bruxelles?

Flandre : La qualité de l’air en Flandre préoccupe depuis longtemps les responsables politiques et les citoyens. Le gouvernement flamand s’engage à presque doubler le niveau des normes d’ici 2030 en remplaçant les mesures européennes par celles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). À l’instar d’Anvers, les communes sont invitées à mettre en place des zones à basse émission.

En ce qui concerne l’instauration des zones à basse émission, elle assure que Liège et Namur ont marqué leur intérêt pour ce type d’initiatives.

En juin 2016, le gouvernement bruxellois a adopté le "Plan Air Climat Energie" qui a pour objectif de répondre aux prescriptions européennes en matière de la qualité de l’air. La mesure phare de ce plan est La mesure phare de ce plan est la zone de basses émissions , appliquée depuis le 1er janvier 2018. D'autres mesures ponctuelles visant à améliorer la qualité ont été mises en palce, comme l