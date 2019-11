Focus sur les titres-services: combien sont utilisés chaque année? Combien coûtent-ils?

►►► A lire aussi : Les aides-ménagères manifestent ce jeudi pour des salaires plus élevés

Les aides-ménagères ont manifesté ce jeudi à Bruxelles pour réclamer un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail.

Cette actualité, c'est aussi l’occasion de s'intéresser aux chiffres des titres-services.

Ont-ils du succès, par exemple ? La réponse est oui. 133 millions de titres-services ont été utilisés l’année dernière en Belgique. C’est une augmentation de 2,5% par rapport à l’année précédente. Si l’on regarde plus précisément, région par région en 2018 : en Flandre 85 millions de titres-services ont été utilisés, 31 millions en Wallonie et 16 millions en Région bruxelloise. Le secteur emploie 140.000 personnes qui aident plus d’un million de foyers chaque jour.