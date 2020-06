Fleurs de funérailles : les comédiens et les poètes font vivre les mots à l'heure de la mort

Quand la poésie apaise la ou les douleurs. La perte d’un proche, avec cette pandémie de coronavirus, nous sommes nombreux à affronter cette terrible réalité, réalité encore plus douloureuse en raison des mesures de confinement, à cause de la nécessaire distanciation sociale. Impossible d’embrasser les membres de la famille et d’approcher le corps du défunt aimé. Rites et cortèges sont mis entre parenthèses

Cette situation a interpellé le poète national, Carl Norac. Sa mission est d’écrire des poèmes en lien avec l’actualité de notre plat pays. Mais la crise que nous traversons a aussi poussé Carl Norac à réunir plus de 100 poètes belges, du nord comme du sud du pays, pour qu’ils écrivent des poèmes funéraires à la mémoire de femmes et d’hommes décédés ces derniers jours. Cette initiative a pour nom Fleurs de Funérailles.

Pour Carl Norac, "les échanges que j’ai eus avec la famille mettaient en lumière la sensation que les morts sont aujourd’hui des chiffres. Paradoxalement, alors qu’on n’a jamais autant parlé d’une maladie, qu’elle occupe toutes les pensées et les médias, celles et ceux qui en sont victimes semblent rendus plus anonymes, une statistique chassant celle de la veille".