Flandre: le seuil de concentration d'ozone dépassé dans deux villes

Le seuil d'information européen de 180 microgrammes par m³ d'air pour la concentration d'ozone a été dépassé, mardi, dans deux endroits en Campine (Limbourg). A 18h, le seuil a été franchi à Bree et à 19h00 à Dessel, indique la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) sur Twitter. En raison des fortes températures et de la pollution atmosphérique, le seuil pourrait être franchi dans plusieurs endroits du pays mercredi et jeudi.