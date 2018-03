Flandre: la quantité de déchets le long des routes diminue de 20%

L’année dernière, 2358 tonnes de déchets ont été abandonnés le long des routes régionales et des autoroutes en Flandre. Cela représente une diminution de 20% par rapport à 2016. C’est déjà la quatrième baisse successive, rapporte Flandreinfo (VRT). En cinq ans, la montagne de déchets le long des routes et autoroutes flamandes est passée de 3572 tonnes à 2358 tonnes (-34%), indique le ministre flamand des Transports, Ben Weyts (N-VA).

La Région flamande gère environ 7 000 kilomètres de routes régionales et d’autoroutes. Pour l’année 2017, il a fallu ramasser 337 kilos de déchets par kilomètre. Le coût d’un tel nettoyage s’élève à 5,2 millions d’euros.

En Wallonie, 4300 tonnes de déchets ont été collectées et ramassées le long des routes et autoroutes wallonnes en 2017 pour un budget de plus de 6 millions d'euros. En 2011, la quantité de déchets clandestins ramassés s'élevait à 6000 tonnes.

Le ministre de l'Environnement et des Travaux publics, Carlo Di Antonio (cdH), a lancé une campagne "Tous ensemble pour une Wallonie plus propre" qui dure tout le mois de mars. Objectif: sensibiliser les automobilistes à cette problématique et diminuer les dépenses publiques relatives à la collecte des déchets.