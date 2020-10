Flandre: la police met la main sur deux suspects qui ont diffusé des photos de stars nues

Il y a un mois, la Flandre était secouée par un scandale celui des photos et vidéos de nus appartenant à des personnalités médiatiques circulant sur Whatsapp. Ce mercredi, la police a mis la main sur deux suspects qui sont passés aux aveux, selon la VRT.

Deux suspects ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur la diffusion de photos et de vidéos de nu montrant des personnalités publiques flamandes. L'un des deux hommes a été placé sous mandat d'arrêt. L’autre a été libéré sous conditions.

"Le juge d'instruction a saisi la Computer crime unit de la police fédérale dans le cadre d'un dossier concernant la diffusion d'images à caractère sexuel d'une personnalité médiatique néerlandophone, et ceci dans le but d'effectuer une enquête informatique et numérique permettant d'identifier les suspects de la diffusion des images litigieuses", a expliqué le parquet de Bruxelles mercredi.

Le comédien et chanteur Stan Van Samang avait introduit une plainte à la mi-septembre. Pour son avocat, le but était de faire condamner le ou les auteurs de la fuite et de demander aux gestionnaires de messageries et réseaux sociaux la suppression des contenus.

Différence homme-femme?

Lorsque cette affaire a éclaté, l'ancienne Miss Belgique Véronique De Kock fulminait: "On voit ces hommes comme des victimes. Dans la même situation, des femmes auraient été traitées de tous les noms."

A-t-elle raison ? "Les images auraient été beaucoup plus partagées. Sans parler des commentaires du genre : ‘elle l’a bien cherché’ ", confirme Bieke Purnelle, directrice de RoSa, le centre d’expertise sur le féminisme et les études de genre dans un article de Het Laatste Nieuws traduit par DaarDaar.

Une étude menée par l’Université d’Anvers a par ailleurs démontré que près d’une adolescente flamande sur cinq (18,7%) de 12 à 18 ans avait déjà été traitée au moins une fois sur les réseaux sociaux de "pute", de "salope" ou fait l’objet d’une insulte assimilée.