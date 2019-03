Flandre: des étudiants déguisés en faux musulmans pour les "100 jours rhéto" créent la polémique (vidéo)

Flandre: des étudiants s'habillent en musulmans pour les cent jours rhéto et créent la polémique (vidéo) - © Tous droits réservés

Une attitude qui a fait largement réagir sur les réseaux sociaux. Notamment, ce post sur Facebook, dans laquelle un homme, choqué par ce qu’il a vu, invite les internautes à réagir et à contacter la direction de l’école.

« Un mélange d’amalgames, de stéréotypes et de racisme. C’est clairement de l'islamophobie. On mélange tout et on rigole. Je n’imagine même pas l’impact de cette scène sur l’ensemble des élèves, je ne sais pas s’il y a des musulmans dans cette école, mais je me serais senti très mal à l’aise en tout cas. »

Le directeur du collège, contacté par Het Laatste Nieuws, a voulu clarifier la situation: "Il n'y avait pas d'intention de provoquer ni de blesser qui que ce soit, a-t-il souligné, il faut regarder cela dans l'atmosphère de la célébration des 100 jours".