Flambée des prix de l’immobilier : «Non, le marché ne va pas se calmer !»

Effet du confinement : les Belges veulent leur petit bout de jardin et un morceau de terrasse. Mais les biens sont rares et les candidats nombreux. Des candidats acquéreurs qui doivent désormais se battre pour espérer devenir propriétaires.

Avec un contrat à durée indéterminée dans la fonction publique et 20.000 euros d’économies, la banque la suit sans problème. Mais depuis un an, elle a beau chercher, elle a beau faire des offres, les appartements lui passent à chaque fois sous le nez.

Mais prudence : pour faire une offre sans clause suspensive, il faut être bien sûr de son coup ! Être certain que la banque donnera son feu vert pour votre emprunt hypothécaire. Car si ce n’est pas le cas et que l’offre n’est pas honorée, il vous faudra verser des indemnités à la personne qui pensait avoir vendu son bien.

Pour ne rien arranger, fini de négocier le prix du bien de ses rêves en espérant gagner quelques milliers d’euros. Les candidats jouent des coudes et n’hésitent pas à proposer plus que le montant affiché pour être certains de conclure une offre.

Si les taux sont particulièrement bas, il est désormais impossible d’obtenir un crédit hypothécaire si on n’a pas économisé au moins les frais de notaire et 10% de la valeur du bien.

Les prix pourraient continuer à grimper!

Face à cette frénésie, n’est-il pas plus sage de reporter son projet d’achat et d’attendre que le marché se calme ? "Non", répond Philippe Ledent, économiste chez ING. "Rien n’indique une future accalmie. Quand vous regardez le patrimoine financier des Belges, qui est quand même énorme, il y a de quoi encore alimenter le marché de l’immobilier. Et donc, les prix peuvent encore continuer à augmenter."

Les Belges ont encore beaucoup d’argent sur leurs comptes épargne.

Et comme l’épargne ne rapporte rien, l’immobilier est plus que jamais l’investissement par excellence. Même des particuliers se lancent en tant qu’investisseurs.

Les prix ont certes flambé de 5 à 10% en un an. Mais on n’a sans doute pas encore atteint les sommets. Le marché de l’immobilier à Bruxelles est encore bien loin des montants exorbitants exigés à Londres ou à Paris.