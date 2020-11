Flambée de cas au Canada depuis Thanksgiving : un exemple de l'impact d'un Noël "comme d'habitude" en Belgique ?

Le deuxième lundi du mois d’octobre, comme le veut la tradition, c’est la fête au Canada. Papy et mamy retrouvent leurs petits enfants, leurs amis et passent un moment à rire, chanter et à engloutir quelques préparations préparées spécialement pour l’occasion alors qu’un week-end de trois jours est octroyé à la population pour pouvoir en profiter. Le 12 octobre dernier n’a pas dérogé à la règle, n’en déplaise aux spécialistes de la santé et aux autorités du pays pour qui l’Action de grâce a encore un goût amer, plus d’un mois après l’événement.

Cette fête outre-Atlantique peut donc être envisagée comme un laboratoire de ce que pourrait être la Belgique début janvier, tandis que vous êtes en train de vous remettre de la cuite du 31 décembre et que les Saint-Jacques englouties à Noël vous restent encore sur l’estomac. "Cela peut effectivement nous donner une indication sur l’impact que pourraient avoir les fêtes de Noël chez nous", confirme Catherine Linard, épidémiologiste et géographe de la santé à l’UNamur.

Dinde rôtie aux légumes d’automne, festin qui impose le retrait du masque, nombreux convives qui font parfois le déplacement depuis l’autre bout du pays, accolades chaleureuses et bons moments passés en famille : voici le menu de l’Action de grâce, la version canadienne de la célèbre fête américaine de Thanksgiving. Cela vous fait certainement penser aux célébrations de Noël made in Belgium et c’est normal : cette célébration de l’État du nord de l’Amérique a de nombreux points communs avec la conception européenne des fêtes de fin d’année.

Pour l’infectiologue Catherine Linard, les similitudes entre la fête canadienne et le Noël à l’européenne son indéniables. "Ce sont des repas familiaux, des grandes tablées", pointe-t-elle. Selon cette spécialiste, l’impact des célébrations outre-Atlantique peut être une indication de ce que pourrait être un Noël "comme d’habitude" dans nos frontières. "Il y a très clairement eu un impact sur l’épidémie. Ils étaient à ce moment-là dans une phase ascendante, et deux semaines plus tard, cette croissance s’est encore accélérée, ça se voit sur la courbe et ça a aussi été confirmé dans le suivi des contacts", ajoute-t-elle.

Car oui, depuis la date de la fête, la croissance a suivi une courbe exponentielle et n’a, depuis, jamais pointé vers le bas. Le 25 novembre dernier, les autorités ont d’ailleurs déploré le plus haut taux de contamination jamais enregistré en l’espace d’une journée. Ce sont 5139 nouveaux cas qui ont été recensés ce jour-là.

"L’incidence des rassemblements familiaux le jour de l’Action de grâce est une réalité", explique Santiago Perez, infectiologue à l’hôpital de Kingston dans l’Ontario, interrogé par Le Monde . Cette région est l’une des plus touchée par la pandémie. Pour ce médecin, la tenue des célébrations du Thanksgiving made in Canada a eu un impact certain sur l’évolution de l’épidémie dans le pays. "De ce jour, nous avons perdu le contrôle de la pandémie", poursuit-il.

Le jour J, alors que les petites attentions fleurissent entre convives et que la dinde est au four, le nombre total de contaminations recensées est de 181.864. Quinze jours plus tard, le 27 octobre, ce chiffre explose et les autorités dénombrent pas moins de 220.213 cas de coronavirus sur le territoire depuis le début de l’épidémie. Au même moment, le pays dépasse la barre des 10.000 décès tandis que des records de cas quotidiens ont été enregistrés quelques jours plus tôt dans de nombreux États.

Pourtant, les règles en vigueur au Canada le 12 octobre ne sont pas les mêmes que celles qui permettent aux Belges d'envisager les fêtes de Noël depuis le comité de concertation de ce vendredi. En Belgique, il sera autorisé pour chaque foyer d'inviter une seule et unique personne, à l'exception des personnes isolées qui auront droit à deux invités pour célébrer cette fête. Le règles sont là mais les résultats d'une enquête publiée à la mi-novembre par l'Université d'Anvers laissaient entendre qu'un belge sur trois ne fêterait pas Noël en cercle restreint. Lors de l'Action de grâce, les canadiens pouvaient recevoir dix personnes dans les zones les plus touchées et jusqu'à 50 personnes là où les autorités observaient une faible circulation du virus.

La situation de l'épidémie au Canada lors des festivités n'était pas la même que celle que nous connaissons aujourd'hui en Belgique. Avant le 12 octobre et depuis le mois de septembre, ce pays d'outre-Atlantique observait une importante montée de l'épidémie. Dans notre pays, alors que nous sommes à moins d'un mois de la date de Noël, les courbes pointent vers le bas et les chiffres descendent un peu plus chaque jour. Nous sommes d'ailleurs passé sous la barre des 4000 personnes hospitalisées ce dimanche.

Enfin, le Canada et la Belgique, c'est comme comparer la choucroute avec une tablette de chocolat en terme de densité de population. Les canadiens sont près de 37,6 millions d'habitants pour un territoire d'un peu moins de 10 millions de kilomètres carrés. La Belgique recense une population d'environ 11,5 millions d'habitants pour seulement 30.500 kilomètres carrés. Si les précédentes différences entre les deux pays semblaient en faveur de la Belgique, celle-ci est défavorable à notre pays puisqu'on sait que le virus circule davantage lorsqu'il y a plus d'habitants sur un plus petit territoire.

Noël ... puis Nouvel an

Le contexte sera aussi différent entre le Thanksgiving canadien et un Noël bien de chez nous. Car fêtes de fin d'année ne riment pas uniquement avec Noël, les célébrations du nouvel an sont aussi incluses dans le package. Même si aucune dérogation n'a été avancée quant au passage à l'an neuf, si certains fêtent Noël puis Nouvel an consécutivement, cela pourrait bien impacter le taux de transmission, d'autant plus si les invités ne sont pas les mêmes.

"La période d'incubation est d'environ six jours, donc les personnes infectées lors de la fête de Noël seront prpagatrices six jours plus tard, soit exactement au Nouvel an", expliquait Niko Speybroeck, épidémiologiste de l'UCLouvain dans les pages de l'Avenir à l'aube du comité de concertation.

Reste à savoir, et il faudra sans doute attendre le Jour J pour être fixé, si les belges respecteront les règles édictées par le comité de concertation. De l'autre côté de l'Atlantique, les canadiens n'imposent toujours pas de mesures supplémentaires à l'approche des fêtes de fin d'année, et ce, malgré l'impact de l'Action de grâce. "On va s'assurer que la situation est relativement sous contrôle d'ici Noël. On aura ensuite une décision à prendre", a récemment déclaré François Legault, Premier ministre de l'État francophone de Québec.