Flagey Academy : l'école des grandes voix de demain

Les chorales d’enfant ont toujours séduit le public et l’on se souvient des ensembles comme les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ou plus récemment ; de l’énorme succès du film Les Choristes qui a poussé, beaucoup d’enfants à se lancer dans une chorale.

Et pourtant, s’il existe plusieurs ensembles de chant choral, il n’y a pas chez nous, de chœur professionnel pour enfant comme il en existe à Leipzig en Allemagne ou College Choir en Angleterre. Une lacune que le centre culturel Flagey a voulu combler cette lacune en créant la Flagey Academy.

L’apprentissage par le plaisir

Depuis septembre 2019, une centaine d’enfants, filles et garçons âgés entre 8 et 12 ans, issus de 4 écoles primaires bruxelloises ont été auditionnés sur base volontaire par Zeno Popescu, prêtre orthodoxe, chanteur d’opéra et pédagogue à la longue expérience. Un pédagogue pas comme les autres qui privilégie l’apprentissage par le plaisir du chant plutôt que par les méthodes traditionnelles. "Je travaille par classes. Je fais faire des exercices amusant aux enfants qui y voient un jeu plutôt qu’une sorte d’interrogation. Chanter des notes à l’unisson et puis se les passer de l’un à l’autre. Faire des exercices rythmiques avec tout son corps. Apprendre les notes par cœur et s’écouter les uns les autres. Tous les enfants ont des talents naturels mais je garde ceux qui en veulent le plus et qui sont capables de réaliser les exercices que je leur demande. C’est ainsi que j’obtiens leur adhésion et leur engagement pour un apprentissage qui sera exigeant mais toujours dans le plaisir. "

Comme les chœurs de garçons

Une trentaine d’entre eux a été choisie pour composer le premier chœur bruxellois professionnel. Un projet porté par le centre culturel Flagey et son directeur général Gilles Ledure : " Nous n’avons pas en Belgique la même tradition du chant choral que l’Allemagne ou la Grande-Bretagne. Le Thomanerchor de Leipzig par exemple recrute des enfants dès l’âge de 7 ans et uniquement des garçons. Ils vivent en internat et suivent un enseignement musical très poussé jusqu’à la fin de leurs études. Ce chœur est réputé dans le monde entier. Avec les College Choir anglais, ce sont les modèles que nous avons choisis pour créer la Flagey Academy. Avec la même exigence et les mêmes ambitions. Un premier chœur réunira les 8-12 ans avec 3 heures de formation musicale par semaine au sein même de leur propre école. Le deuxième chœur sera composé de garçons et de filles de 12 à 18 ans qui suivront une formation musicale exigeante. Le but est de les préparer à devenir des chanteurs professionnels. Notre pays regorge de jeunes talents qui ne demandent qu’à être mis en valeur grâce au chant choral. "

Un apport pédagogique extraordinaire

Un projet ambitieux soutenu par des écoles bruxelloises : la Nellie Melba school à Anderlecht, la Sint Lutgardschool à Ixelles et l’Ecole Saint-Martin à Molenbeek-Saint-Jean. Isabelle Van Driessche dirige cette école primaire et se dit ravie de participer à ce projet.

" Pour beaucoup d’enfants, la chanson est le premier voire le seul accès à la culture et aux arts. Ils ont des dons naturels qui s’expriment souvent par le chant. J’ai donc dit oui tout de suite à ce projet qui apporte énormément aux élèves sur le plan pédagogique. Quand on apprend les notes, il faut savoir écouter le professeur et rester concentré sur ses gestes. Il faut articuler les mots et les apprendre dans une langue étrangère. Il faut s’écouter mutuellement et apprendre à travailler en groupe. Depuis que les cours ont commencé les enfants sont enthousiastes et ne rateraient pour rien au monde la séance de répétition avec Zeno Popescu. Il faut dire que c’est un excellent pédagogue qui obtient d’excellents résultats avec sa méthode basée sur le plaisir de chanter. Je vois que la conduite en classe et l’attention au cours de certains élèves qui participent à ce projet s’est beaucoup améliorée ".

Un financement privé

Le projet lancé en septembre dernier a connu quelques retards avec la crise sanitaire mais ne s’est jamais arrêté se réjouit Gilles Ledure. " C’est important de profiter de la dynamique de lancement pour consolider le projet. Nous pouvons d’ailleurs compter sur le soutien de mécènes comme Engie et Total et les familles Darty et Duyck qui financent la Flagey Academy à hauteur de 250.000 euros pour les 5 ans à venir. De quoi recruter les meilleurs professeurs et engager des chefs de valeur et des chefs réputés invités pour des concerts qui commenceront, je l’espère au printemps prochain ".

Un pari sur l’avenir et une belle aventure musicale qui commence.