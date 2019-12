Fini, le service militaire? Oui, mais la "réserve opérationnelle", elle, continue à recruter des "temporaires"

Le contingent de l'armée belge a été fixé pour l'année 2020. Elle pourra compter sur quelques 27.249 militaires. Ils étaient 39.000 il y a 10 ans. Les effectifs diminuent donc mais l'armée peut compter sur davantage de réservistes. Mais à quoi servent-ils exactement ?

La cérémonie de prestation de serment à la caserne Hemptine à Herverlee s’achève tout en sobriété. Pas de fête ni de réception pour la dizaine de nouveaux réservistes qui commencent ce jour-là une carrière pleine de promesses. En tous cas pour Laura Genon qui est désormais sous-lieutenant dans le bataillon Istar, une unité qui accompagne nos troupes à l'étranger et qui est composée essentiellement de réservistes.

Cette jeune psychologue dans le civil n'a jamais connu le service militaire, suspendu en 1993, mais en partage toutes les valeurs : "Ce que j’ai appris durant ma formation, ce sont des valeurs comme l’endurance, la persévérance, le dépassement de soi … J’ai toujours été attirée par l’univers militaire et ici je m’y retrouve tout à fait."

Il faut dire que cette psychologue dans le civil va partir à l’étranger pour conseiller les officiers sur l’environnement civil de leur mission. L’occasion d’exercer son métier et de vivre une aventure.

Un an ou 7 jours

Chaque année quelque 2000 personnes rejoignent ainsi la Réserve opérationnelle et suivent une formation militaire de base avant d'être affecté à une unité soit comme spécialiste pour un contrat d'un an, soit comme généraliste et accomplir alors entre 5 et 7 jours de service dans l'année.

Le Colonel Pierre Bibert dirige la Réserve opérationnelle. "Nous sommes une complémentarité de la Défense. Les réservistes sont des gens hyper-motivés qui nous apportent leurs connaissances de spécialistes. Nous recherchons des médecins, des juristes ou des psychologues. On a besoin aussi de généralistes. Des gens qui seront déployés sur toute sorte de missions comme l’opération OVG (Opération vigilant Guardian) qui a pour objectif de surveiller les sites sensibles. Aéroports, gares, lieux de culte etc."

Surveillance des sites sensibles

C’est une mission taillée sur mesure pour les réservistes, ajoute le major Dohogne qui entraîne à Spa l’unité de réserve d’infanterie légère. Son rôle : préparer les hommes à sécuriser des sites en milieu dangereux.

"Nous menons ici depuis 2017, un projet pilote. L’idée, c’est de constituer une unité forte de 126 hommes qui soit prête à intervenir rapidement. Pour l’instant, il n’y en a que 80 mais j’ai bon espoir de voir arriver des jeunes. Avec l’opération OVG, les réservistes peuvent déployer tout leur savoir-faire. Ils sont bien entraînés et très motivés pour cette mission."

Besoin d‘action

Parmi ces réservistes, certains ont déjà été militaires mais ont quitté l'armée et ont toujours envie d'y revenir. D'autres y viennent pour vivre une expérience loin de leur quotidien. Enguerrand Lepons est réviseur d'entreprise dans le civil. Un métier qu’il aime mais qui est trop tranquille pour ce jeune homme en pleine forme. "Dans ma vie professionnelle de tous les jours, je travaille beaucoup dans des bureaux ou je visite des clients. Mais l’action me manque et ici je trouve de quoi dépenser mon énergie. Et j’y consacre mes loisirs. Je suis très heureux."

Une belle recrue pour une réserve opérationnelle qui a plus que jamais, un rôle important à jouer à l'heure où l'armée est confrontée à des réductions budgétaires et à un manque de moyens humains.

La réserve recrute. Jusqu’à fin janvier pour l’année 2020.