Fini la distanciation sociale pour les enfants de moins de 12 ans, sauf à la récré

Le conseil national de sécurité a annoncé la fin des distances de sécurité entre enfants de moins de douze ans. La mesure avait déjà été annoncée, la semaine dernière, lors de l'annonce du retour des enfants des maternelles dès cette semaine et ceux du primaire, lundi prochain.

Bulle ou "groupe-classe"

Ce sont les experts scientifiques et les pédiatres qui ont fait pencher la balance. Les enfants, surtout le groupe 0-12 ans, sont un public peu infecté par le coronavirus. Les petits ont souffert du confinement par manque de contacts avec d'autres enfants. C'est pourquoi cette décision a été prise en donnant la possibilité aux écoles de permettre le retour des maternelles et des primaires.

Il n'y a plus de raisons de maintenir la distanciation sociale pour les enfants de moins de 12 ans, pas de masques non plus y compris pour les sixièmes primaires. Les enfants forment donc désormais, une bulle ou un groupe-classe de plus ou moins vingt élèves. Mais les enfants de ce groupe devront au maximum continuer à jouer ensemble dans la cour de récré. On conserve le principe de bulles dans lors de la récréation.

Groupe élargi à 50 enfants dès le 1er juillet

Cette bulle classe prendra fin le 30 juin avec la fin de l'année académique. Mais ce sont les stages d'été et les camps de mouvements de jeunesse qui prendront le relais. Le principe de la bulle restera de mise, mais elle sera élargie à 50 enfants maximum tout en conservant les gestes d'hygiène barrières qui seront toujours essentiels.