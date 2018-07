Fini d'escalader les œuvres d'art à Nieuport, la police va désormais sanctionner

La commune de Nieuport se montrera plus sévère en cas d'escalade de monuments et de dommages causés aux oeuvres d'art. Les autorités communales tirent ainsi les leçons des dégâts survenus à l'œuvre de Jan Fabre, Searching for Utopia, mieux connue sous le nom de "la tortue", quelques semaines seulement après son retour après rénovation le 9 juillet.

Une interdiction stricte d'escalader, d'endommager, de salir ou de badigeonner monuments et œuvres d'art est désormais d'application. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 250 euros.

"Tout le monde doit pouvoir profiter de la vision de l'art", estime le bourgmestre Geert Vanden Broucke. "Je fais donc appel au sens civique de chacun pour respecter les œuvres exposées".

La commune de Nieuport a acheté la tortue pour 325.000 euros. Les coûts de rénovation se sont élevés à 140.000 euros.