L’hôpital a-t-il suffisamment de moyens en Belgique ? Philippe Leroy, directeur général du CHU Saint-Pierre, estime que d’un point de vue global et macroscopique, le pourcentage de notre PIB (richesses produites en Belgique) consacré aux soins de santé, est correct. "Intellectuellement, avec un peu de recul, je ne pense pas que nous manquions d’argent en Belgique". Par contre, le système tel qu’il est organisé aujourd’hui, "Là oui, on est au bout de la logique". Philippe Leroy précise que si l’on maintient le système et l’organisation, "il nous faut plus de moyens".

Le directeur général du CHU Saint-Pierre souhaite que l’on simplifie le financement et que l’on mette en place des incitants pour que les hôpitaux et tous les partenaires de cette chaîne de soins puissent faire évoluer les soins et leur organisation dans le bon sens. "Il y a énormément d’économies positives qui peuvent être faites dans les soins de santé à condition de changer le système". Mais il constate aussi que dans le système actuel, les hôpitaux n’ont aucun intérêt à les faire. "Parce que quand on fait des économies, on perd encore plus de financement. C’est une logique absurde, mais c’est celle dans laquelle on est en plein aujourd’hui".

Voilà le fil rouge de cet article : envisager des évolutions ainsi qu’une une réforme du système de financement des hôpitaux. Notons à ce sujet que la BAHM et l’Absym (Association Belge des Syndicats Médicaux) ont commandé une analyse comparative des systèmes de financement des hôpitaux . Analyse pour laquelle, explique Paul d’Otreppe, il a été demandé qu’il n’y ait pas d’experts belges. Parmi les principales recommandations du rapport, on peut y lire entre autres : "Le modèle de financement hospitalier en Belgique ne permet plus aucune réforme partielle, sans le rendre encore plus complexe, obscur et difficilement utilisable comme un outil de gestion, soit par les institutions, soit par les régulateurs".

Paul d’Otreppe, président de l’Association Belge des Directeurs d’Hôpitaux (BAHM) estime, lui, que l’enveloppe est normale. "Elle n’est pas surfaite", dit-il. "Mais la différence avec les autres pays, c’est la part payée par le patient qui est 'l’une des plus grosses au monde'. Quand on compare les mêmes pathologies au niveau international", explique-t-il, "on a l’impression qu’on surpaye certaines choses. Exemple : la biologie, elle est surpayée. Mais elle surpaye les biologistes, et aussi l’hôpital. Parce que l’hôpital a ses prélèvements. Et donc, aussi bien les hôpitaux que les médecins sont 'complices' du fait que le système ne change pas. C’est ça qui est compliqué…".

Nous avions rencontré Alain De Wever en juin 2020, après le premier confinement. Depuis lors, l’homme nous a quittés au mois de mai dernier. Ce médecin interniste, licencié en gestion hospitalière et professeur émérite de l’ULB a aussi été directeur médical à l’hôpital Erasme à Bruxelles, directeur général de Glaxo-Wellcome, chef de cabinet adjoint pour Philippe Busquin et nous pourrions encore ajouter d’autres fonctions. Alain De Wever connaissait donc bien notre système de soins de santé.

Il nous rappelle que jusqu’au début des années 90, les hôpitaux sont financés "comme des hôtels". L’hôpital reçoit un montant en fonction du nombre de chambres et d’infirmières et d’infirmiers, plus les repas, le linge, etc. Entre 1992 et 2002, Alain De Wever participe à l’élaboration d’un nouveau système de financement qui dépendait de la pathologie : "Les soins les plus lourds recevaient plus d’argent pour augmenter le taux d’encadrement. Les plus simples recevaient moins. C’était un système de points". La pathologie a dès lors donné des moyens plus importants à des hôpitaux plus performants, estime Alain De Wever. La durée moyenne du séjour faisait aussi partie du calcul. Ce spécialiste des hôpitaux admet que le système était complexe, mais à son avis, très juste. "Moi, j’ai détruit le système 'hôtelier', parce que c’était injuste. Au plus vous gardiez vos malades au plus vous étiez payé".

Toutes ces transformations, ces réformes, ont bouleversé le paysage hospitalier en Belgique. On est passé en 25 ans de 350 à 98 hôpitaux en Belgique. Réduction du nombre d’hôpitaux, mais aussi du nombre de lits aigus. Selon Alain De Wever pourtant, il faut augmenter le nombre de lits en soins intensifs, car la population vieillit et souffre de pathologies de plus en plus graves. Des lits supplémentaires sont également nécessaires en gériatrie pour faire le lien avec les maisons de repos et de soins.

