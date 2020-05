Fin de la guerre 40-45: un enfant de la libération raconte ses mémoires

Aujourd’hui, Paul a 81 ans. Toute une vie s’est déroulée après cette guerre, qui a mangé sa prime enfance, mais sa mémoire est comme un grand album d'images. Ses souvenirs vont et viennent. Il y a l’histoire d'une innocence blessée, d'un optimisme indestructible, et d’une rage de construire.

Souvenirs de sentiments mitigés entre délivrance et souffrance

Pour la famille de Paul, ce 8 mai est bien un moment historique, mais avec autant de sentiments mitigés entre délivrance et souffrance. " On sentait la fin de la guerre mais on s’inquiétait pour nos déportés et nos prisonniers. Certains ont mis deux ans pour revenir de Russie à pieds. Et puis la guerre n’était pas vraiment finie. Il y avait celle du Pacifique ".

Le souvenir se fait précis, même à l’âge de 6 ans, quand il est question de cette liberté retrouvée et des changements de vie qui en découlent. "Je suis passé devant une épicerie qui affichait "Enfin libres". Il s’agissait d’une pub pour la margarine Solo, pour laquelle on n’avait plus besoin de timbres. J’ai gardé le souvenir de ce mot précieux qui avait toute son ambiguïté, notamment par rapport aux besoins en ravitaillements ", raconte-t-il avec quelques larmes dans les yeux.