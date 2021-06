Fin d’année scolaire marquée par le coronavirus : "Certaines écoles ont oublié de prendre en compte la détresse psychologique des jeunes"

Plus que trois jours d’école et c’est les vacances ! Comment se déroule cette fin d’année dans les écoles, chamboulée par le Covid ?

Bernard Hubien, secrétaire général de l’UFAPEC, l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique, était invité de La Première ce matin.

Comment pourriez-vous qualifier cette année qui s’achève ? Elle a été difficile ?

"Elle a été particulièrement difficile. Et si l’école a essayé de maintenir les portes ouvertes tout au long de l’année, on le sait bien, pour les plus âgés, ça n’a pas été simple puisqu’il a fallu mettre en place de l’hybridation, et l’hybridation a produit des effets assez négatifs sur les jeunes.

Donc, cette fin d’année est la fin d’une année que l’on voudrait ne pas avoir vécue. Mais il faut prendre les faits comme ils sont et regarder vers demain, vers l’avenir, en espérant ce virus nous laisse tranquilles à la rentrée".

Est-ce que cette fin d’année a été particulièrement compliquée ?

"Dans certaines écoles, on a effectivement essayé d’accompagner au mieux les élèves pour qu’ils puissent terminer cette année positivement, en ayant une compréhension de leur situation d’apprentissage, mais dans d’autres, avec le retour à 100% pour les deuxième et troisième degrés, on est arrivé avec des sessions d’examens et maintenant avec des délibérations qui mettent en échec, qui font redoubler, qui mettent des examens de passage.

Et pour les jeunes, il y a un sentiment de détresse qui se manifeste. Depuis la semaine dernière, j’ai pas mal de parents au téléphone qui me disent ne pas comprendre les décisions prises. Ça veut dire que l’école n’a pas pris le temps de parler avec les parents alors que la ministre, dans une circulaire, y invitait expressément".

La ministre de l’Éducation, Caroline Désir, avait appelé à la bienveillance dans les évaluations de fin d’année. Selon vous, cette consigne n’a pas été respectée partout ?

"Je pense que dans certaines écoles, ça a été plus compliqué d’agir de la sorte. Nous avions appelé à des évaluations, mais il peut y avoir des tas de modes d’évaluation, donc les sessions d’examens ont été un stress supplémentaire pour certains. Mais il fallait effectivement une évaluation pour voir où on en est, pour voir ce qui doit être fait à la rentrée prochaine et pour permettre aux jeunes de retrouver progressivement un rythme de croisière d’apprentissage tel qu’on le connaissait avant la pandémie.

►►► A lire aussi : Coronavirus et adolescents : "Les services de pédopsychiatrie sont surchargés, nous devons trier les patients"

Mais dans certaines écoles, avec le retour des parents que nous avons, on a considéré que c’était comme d’habitude alors que ce n’est pas comme d’habitude. Et on oublie de prendre en compte, dans certains endroits, la détresse psychologique et le mal-être psychologique des jeunes qui, pour certains, ont vécu une hybridation très compliquée et, pour d’autres, pour les plus jeunes, ont vécu autour d’eux des stress de quarantaine, de maladies, voire de décès de proches de cette maladie.

Donc, vraiment, il y a une situation tout à fait particulière pour la jeunesse. Les pédopsychiatres ne cessent de le répéter : les jeunes vont mal, les consultations sont complètes et les listes d’attente sont complètes aussi. Nous aurions donc voulu que dans certaines écoles, on l’entende".

Est-ce qu’il y aura davantage de recours cette année ?

"On peut le supposer. En tout cas, notre rôle est d’informer les parents sur les possibilités de recours, ce que nous faisons, et nous verrons bien. Mais nous accompagnerons tous les parents qui souhaiteraient introduire un recours".