Fillthebottle, le challenge qui débarrasse nos rues des mégots de cigarettes

"Tout le monde peut le faire, c'est un geste simple et rapide", explique Amel, à l'origine du lancement du hashtag #fillthebottle en France. "Il suffit de prendre une bouteille et de la remplir", ajoute-t-elle.

Ces derniers jours, des photos de bouteilles remplies de mégots de cigarettes fleurissent sur la Toile. Le nouveau challenge #fillthebottle incite les internautes à ramasser les mégots en rue et dans la nature et à publier une photo de leur récolte sur les réseaux sociaux en mentionnant le hashtag.

Leo Not Happy

En Belgique, l'initiative "Leo Not Happy" organise des ramassages de mégots depuis 2016. "On parle souvent de réchauffement climatique, de la fonte des glaces, de problématiques beaucoup trop grandes. Mais à notre échelle, que peut-on faire? On peut ramasser des mégots et agir de manière locale," explique Adel, l'initiateur de Leo Not Happy.

A lui seul, un mégot peut contenir jusqu'à 4200 substances chimiques, polluer 500 litres d'eau et il prend jusqu'à 15 ans pour se dégrader.