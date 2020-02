"Filles de Joie" de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich : une immersion dans le monde de la prostitution

“Filles de Joie” de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich sort dans nos salles mercredi prochain. Ce film touchant et dur nous plonge dans le quotidien d’Axelle, Dominique et Conso qui mènent une double vie. Originaires de Roubaix, les trois femmes se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close.

Avant d’aborder la thématique de la prostitution en elle-même, c’est surtout l’envie de mettre en scène des femmes qui était au cœur du projet de Frédéric Fonteyne et d’Anne Paulicevich. “Nous avions envie de parler des femmes, de l’héroïsme des femmes, de la situation des femmes dans notre monde.” explique la scénariste. “La prostitution est un endroit de fantasmes pour tous et j’ai décidé de prendre cet angle pour aborder l’héroïsme au féminin.”

Une immersion dans un monde inconnu

Au départ, la scénariste a eu du mal à accéder au monde de la prostitution. Puis un jour, elle a eu l’opportunité de rencontrer Dominique Alderweireld, alias Dodo la Saumure – proxénète qui détient plusieurs maisons closes en Belgique le long de la frontière française. “Il m’a ouvert les portes de ce milieu, mais j’ai travaillé ensuite en dehors de sa présence.”

Car, ce qui intéressait Anne Paulicevich, c’était bien sûr la rencontre avec ces “filles de joie”. Premier défi : obtenir la confiance de ces femmes victimes d’une image négative et très stéréotypée inscrite au cœur de notre société. “Lors de ma première rencontre dans un bordel, Dodo la Saumure m’a présentée comme une scénariste, et non comme une journaliste. Elles m’ont regardé et m’ont dit “Nous-aussi on est scénaristes, les clients aussi.” en me tendant un scénario d’humiliation proposé par un client."

Ce rapprochement a permis de laisser libre cours aux discussions et aux confidences. “Elles ont accepté que je revienne. Je m’y rendais 2 à 3 fois par semaine pendant 9 mois. Elles se sont confiées, car elles savaient que c’était une fiction.” L’objectif pour la scénariste n’était en effet pas de mettre sur écran la vie intime et personnelle de ces femmes, mais bien de rendre crédibles les histoires vécues par Axelle, Dominique et Conso.

Ces échanges se sont finalement révélés bénéfiques pour les deux parties : si Anne Paulicevich a été enrichie et a pu construire un scénario crédible, ces moments ont été aussi et surtout un espace de libération et de confiance pour ces femmes. “Personne ne les écoute. Elles mentent tout le temps, parce qu’elles ne peuvent pas raconter ce qu’elles font à leurs proches. Pour les clients, elles constituent uniquement un fantasme.” La scénariste leur a également ouvert les portes du cinéma. “Je leur partageais les différentes étapes de la construction du film. Je leur racontais ce qui se passait à propos du financement, du casting. Je suis revenue avec les chefs de poste et les actrices. L’échange a été permanent.”