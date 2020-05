Files interminables, mesures de sécurité : une première journée de réouverture des magasins plutôt calme

La réouverture des magasins se fait dans des conditions très strictes : distanciation sociale, gel hydro-alcoolique et port du masque. Et si, pour la plupart des vendeurs, cette première journée de réouverture s'est déroulée dans une ambiance plus calme que d'habitude, certains magasins ont tout de même été pris d'assaut. C'était le cas déjà avant 9h devant le Ikea de Hognoul dans la province de Liège.

Boutiques de vêtements, de chaussures, de sport, de meubles, parfumeries ou encore librairies : tous les magasins non essentiels ont rouvert leurs portes ce lundi 11 mai. Une réouverture qui fait suite au déclenchement la phase 1B du déconfinement dans notre pays . Mais faire son shopping aujourd’hui n’a plus rien à voir avec ce que les clients ont connu avant la crise. Chacun doit désormais s’habituer aux nouvelles mesures de sécurité. Essayer un vêtement, chercher un produit dans les rayons, faire la file à la caisse : à partir d’aujourd’hui, profiter d’une virée shopping passe d’abord par le respect des consignes.

Petit tour dans l'artère commerciale la plus connue de Bruxelles : la rue Neuve. Les commerçants s'adaptent là aussi, tout comme les clients. Et la ville a aussi pris des mesures supplémentaires, le tout sous surveillance policière. Plusieurs Bourgmestres, dont celui de la ville de Bruxelles, estiment ne pas avoir eu assez de temps pour appliquer les directives de sécurité imposées par le Fédéral. Philippe Close demande aujourd'hui un délai supplémentaire.

Rues commerçantes : comment gérer le trafic ? - JT 13h - 11/05/2020 Petit tour dans l'artère commerciale la plus connue de Bruxelles : la rue Neuve. Les commerçants s'adaptent là aussi, tout comme les clients. Et la ville a aussi pris des mesures supplémentaires, le tout sous surveillance policière. Plusieurs Bourgmestres, dont celui de la ville de Bruxelles, estiment ne pas avoir eu assez de temps pour appliquer les directives de sécurité imposées par le Fédéral. Philippe Close demande aujourd'hui un délai supplémentaire.

Une bulle d’oxygène pour les vendeurs

Entre sentiments d’impatience et d’inquiétude, les vendeurs ont rouvert ce lundi en espérant pouvoir relancer leur chiffre d’affaires. "On a hâte de recommencer évidemment ", explique le gérant d’un magasin de cuisine dans la région de Charleroi. "Et je constate que si pendant la crise, les gens étaient plus tatillons, j’ai l’impression qu'ils ont envie qu’on recommence ; même si c’est difficile à dire à l’avance".

Cet autre gérant d’un coffee bar dans le complexe Ville 2 rouvre sa partie "à emporter". Si lui aussi est heureux de reprendre ses activités, il se pose encore beaucoup de questions: "Nous avons mis des plexiglas devant les caisses et nous avons assuré les distances de sécurité lorsque les clients attendent en file. Et notre équipe est restreinte donc c’est totalement gérable. Le seul problème, c’est si les clients ont des masques et un temps limité pour se promener, on se demande alors qui va s’arrêter pour prendre un café ou une autre boisson. On ne sait pas où on va mais c’est un bon début, un premier pas. Le but, c’est de travailler et c’est bon pour le moral ".

Dans cette boutique de prêt-à-porter à Namur, tous les vêtements essayés sont ainsi passés à la centrale vapeur pour éviter d'être mis en quarantaine. "Tout est désinfecté. J’ai la vapeur du fer à repasser qui est à 200 degrés", explique la gérante Isabelle. Pour les chaussures, c'est le spray désinfectant. Ici, les clients ne se bousculent pas ce lundi matin et souvent, ils appellent avant de venir. "On préfère pour qu’ils puissent prendre leur temps. Les essayages, même sur une demi-heure, ce n’est pas évident"