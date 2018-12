Fila, Buffalo, Champion... La revanche des marques oubliées des années 90

T-shirts à logo XXL, training peau de pêche, sac banane, buffalos... Autant de pièces iconiques que vous pensiez pouvoir ranger définitivement au placard. Et pourtant, elles reviennent en force et, avec elles, des marques oubliées à l'inverse de Nike et Adidas qui ont su rester en haut de l’affiche.

Le sportswear, c’est le nouveau chic

Le sportswear est partout. Les vêtements de sport sont associés, détournés pour être portés au quotidien. "Grâce à cela, le moment est très propice pour relancer ses marques, et puis, les trentenaires d’aujourd’hui peuvent se payer les pièces dont ils rêvaient plus jeunes et qu’ils ne pouvaient pas avoir. Il y a un côté très nostalgique, très rétro", commente Marie Guérin.

Mais ce phénomène ne semble pas séduire que les trentenaires. Beaucoup de jeunes aujourd’hui ne jurent plus que par ses marques et les réutilisent avec les codes d’aujourd’hui. À 19 ans, Corentin est toujours en recherche de ce genre de pièce au style vintage. "On recherche du vieillot, du classique, même si on est en 2018. Je pense que ce sont les bases. J’ai vu mon grand-frère porter ce genre de vêtements. Quand mes parents me voient aujourd’hui porter des vieux trucs, ils me trouvent stylés. Aujourd’hui, on veut revenir à de l’ancien", nous confie-t-il.

Une tendance qui se confirme dans les boutiques de mode : "Ça fonctionne très bien. Les clients sont souvent assez jeunes, entre 13 et 23 ans. Les coupes des vêtements sont adaptées à l’époque mais, parfois, ce sont vraiment les anciens modèles qui sont réédités tel quel. Il y a quelque chose de surprenant dans ce retour. Mais, c’est ce que l’on voit sur les artistes d’aujourd’hui qui séduit les jeunes", nous raconte Antoine, vendeur dans un magasin de skate montois.

En effet, il suffit de regarder quelques clips pour comprendre. Roméo Elvis, Caballero et Jeanjass, Orelsan ou encore Angèle s'habillent "rétro". Cette mode est l'étendard d’une nouvelle génération d’artistes, habillés à la mode des nineties. Les mannequins et influenceuses les plus suivies du moment comme Kendall Jenner, Kim Kardashian ou encore Gigi Hadid portent également ces vêtements. A l’époque, les artistes qui portaient ces marques étaient NTM, Tupac ou dans un autre style les Spice Girl avec les fameuses chaussures compensées, les Buffalo.