Février: un record de froid? Pas vraiment

Effectivement, il a fait froid, voire très froid. On a enregistré ce 28 février -19° à la station d’Elsenborn. On pourrait imaginer que ce mois de février se retrouve parmi les mois les plus froids de l'histoire, vraiment ?

Pour Denis Collard, monsieur météo à la RTBF, ce ne sera pas forcément le cas : "Actuellement, et il faut bien préciser que ce bilan a été établi jusqu’au 26 février, alors que les journées du 27 et 28 sont très froides. Avec une moyenne de 0,9° à Uccle, on est en 18ème position des mois les plus froids enregistrés depuis 1901. Avec les deux derniers jours de ce mois, on pourrait cependant remonter un peu plus haut dans le classement ".

Les précédents records sont : le 21 février 1956 avec -25° du côté de Stavelot. Le 21 février 1901, on avait aussi relevé -25° dans la même région. Il y en a d’autres, mais pour Denis Collard, ce qui est frappant ici : "c’est qu’on est presque à l’entrée du mois de mars. C’est tardif comme vague de froid. Ce n’est pas exceptionnel, ce n’est pas un record, mais ce n’est quand même pas courant".

Le mois de février a été généreux d’un point de vu ensoleillement

Ce mois de février a tout d’abord été remarquable au niveau de l’ensoleillement (131 heures et 40 min jusqu’au 26 février). "On n’est pas loin du record", nous dit Denis Collard "On est dans les 3 mois de février les plus ensoleillés depuis 1901 !". Ce mois est d’autant plus remarquable que les mois précédents étaient sombres, voire très sombre au mois de décembre 2017 (10 heures et 31 minutes d'ensoleillement).

Et les précipitations alors ?

Un temps sec et froid et peu de précipitations, c’est ce qui caractérise ce mois de février. Concernant la pluie, on a enregistré 21,7mm à Uccle, ce qui est anormal et n'arrive qu’une fois tous les six ans. Quant à la neige, rien d’anormal. Un seul jour de neige enregistré à Uccle, mais il y en a eu plus dans les Hautes-Fagnes. Rien d’exceptionnel en tout cas…