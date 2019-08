Feux en Amazonie: manifestation devant l'ambassade du Brésil à Bruxelles

Ce lundi, entre 100 et 150 personnes se sont rassemblées devant l'ambassade du Brésil à Bruxelles, à l'appel du collectif Extinction Rebellion. Des citoyens qui veulent montrer leur solidarité par rapport aux incendies qui ont lieu en Amazonie , mais aussi leur indignation et leur rejet de la politique du président brésilien Jair Bolsonaro.

"On voit que quand la chose devient concrète, quand on a des images, quand la crise écologique devient vraiment quelque chose de tangible, les gens se mobilisent", explique Christophe Meierhans, membre du collectif Extinction Rebellion.

Un nouvel exemple de tout ce qui va mal en termes d'écologie et de ressources naturelles sur notre planète. "C'est un symptôme flagrant d'une inaction, de politiques économiques et sociales qui ont été menée depuis des dizaines menée et on se retrouve avec tout qui s'écroule autour de nous."

Le mouvement fondé Greta Thunberg, Fridays For Future, invitait vendredi à manifester devant les ambassades brésiliennes partout dans le monde. Un appel rapidement relayé par d’autres mouvements pro-climat, dont notamment Youth For Planet, porté en Belgique par Anuna De Wever et Adelaïde Charlier, ainsi que l’organisation britannique Extinction Rebellion.