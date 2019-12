Feu d'artifice : vers une interdiction totale?

Les effets néfastes des feux d’artifice sont de plus en plus connus. Ils effraient les animaux ou peuvent même les tuer, dégagent des particules fines, provoquent des incendies, des accidents ou des brûlures. Selon le SPF Économie, 19 accidents graves se sont produits au dernier réveillon de Nouvel An. Les victimes ont été atteintes de graves brûlures et de lésions ouvertes aux mains, aux doigts et aux yeux. Le débat autour des feux d’artifice est vif. Certaines régions ou certains pays ont décidé de les interdire. D’autres les tolèrent encore à certaines occasions.

Interdits en Flandre, sauf exception

La Flandre a interdit l’usage des feux d’artifice en 2019. Notamment pour préserver le bien-être animal et éviter les accidents qu’ils engendrent. Néanmoins, les communes peuvent délivrer des autorisations exceptionnelles. D’après het Laatste Nieuws, seule une commune sur cinq applique l’interdiction totale. D’autres, au contraire, tentent de faire respecter l’interdiction. C’est le cas de la ville de Genk. Sa police a formé une équipe spécialisée avec des drones pour repérer les feux d’artifice et pouvoir intervenir. Les contrevenants risquent une amende jusqu’à 350 euros. Les autorités publiques tentent également de donner l’exemple, la ville Bruges propose ainsi un spectacle de drones, avec des jeux de lumières, à la place du traditionnel feu d’artifice.

Interdits dans les 19 communes bruxelloises

Les feux d’artifice tirés par des amateurs y sont interdits. Si vous ne respectez pas cette interdiction, vous risquez jusqu’à 350 euros d’amende. Mais vous pourrez profiter en toute légalité du feu d’artifice de ce 31 décembre, organisé par la Ville de Bruxelles et tiré par des professionnels depuis le Palais 5 du Heysel à Laeken.

En Wallonie, cela dépend des endroits

Globalement, utiliser du matériel pyrotechnique ne peut se faire sans l’autorisation de la commune. Cette autorisation doit être demandée au minimum un mois à l’avance. Certaines communes sont toutefois plus permissives. A Namur et à Mons, vous pouvez tirer le feu d’artifice chez vous en toute légalité tant que vous n'êtes pas sur la voie publique. A Arlon faute de règlement, vous avez le feu vert. A Liège ou Herstal, les feux d’artifice sont totalement interdits pour les amateurs. En Wallonie, comme à Bruxelles et en Flandre, vous risquez jusqu’à 350 euros d’amende.

Si vous avez un doute, renseignez-vous auprès de votre commune ou consultez le règlement général de votre zone de police.

Débat en Allemagne et permis spécial en Suède

En Allemagne la vente de feux d’artifice à des particuliers est possible durant trois jours par an. Quant à l’utilisation, les règles varient en fonction des villes. Ils sont interdits dans certains quartiers de Cologne et de Munich. A Landshut en Bavière, le maire a émis pour la deuxième année consécutive une interdiction de toutes sortes de feux d’artifice. Cependant, malgré ce débat naissant, les importations de feux d’artifice et de pétards ont atteint un niveau record l’année dernière en Allemagne, avec 47.400 tonnes de feux d’artifice et de pétards importés pour une valeur de 121 millions d’euros. Les organisations de détail s’attendent à un chiffre d’affaires de 133 millions d’euros, soit à peu près le même que l’année dernière.

En Suède, les feux d’artifice sont interdits depuis le 1er juin 2019. La loi stipule que les fusées doivent être lancées avec des "bâtons de contrôle" et que toute personne qui achète et allume des fusées doit suivre une formation spéciale mise en place par les municipalités pour obtenir un permis. Les détaillants ne peuvent vendre des fusées qu’aux détenteurs d’un permis.