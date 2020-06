Fêtes à Flagey : "Quand je me protège, je te protège" (Sophie Wilmès)

Déconfinement : retour sur les rassemblements importants du weekend - Conférence de presse du... D'emblée, à l'entame de la conférence de presse, la Première ministre revient sur les rassemblements festifs et non autorisés du week-end dernier qui ont soulevé l'indignation des autorités politiques et des experts: "Les personnes présentes ont pris le risque, directement ou indirectement, de mettre en péril des mois d'efforts collectifs. Directement car les règles sanitaires les plus élémentaires n'étaient pas respectées et indirectement car l'image que renvoie ce rassemblement engendre l'incompréhension, le découragement au sein de la population mais aussi parfois la colère. Je rappelle que nous ne sommes toujours pas à l'abri d'un rebond de l'épidémie. Nous réalisons tous que ces derniers jours représentent la fin des examens, la fête de la musique et le début de l'été, et probablement que la plupart des jeunes qui faisaient la fête samedi soir s'estiment moins vulnérables au Covid 19. Je répète: c'est une erreur. Le virus n'est pas inoffensif même quand on est un jeune adulte. Quand vous prenez un risque pour vous, vous prenez aussi un risque pour vos proches et pour l'ensemble de la population en général. Un mot à garder à l'esprit: "Quand je me protège, je te protège"".