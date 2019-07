Fête nationale française : une seconde vie pour le mouvement des gilets jaunes ?

Depuis plusieurs semaines, le mouvement des gilets jaunes est sur le déclin chez nos voisins français. Lors de l’acte 34, le samedi 6 juillet, ils n’étaient que quelques centaines à Paris. Avec une toute première journée de manifestation le 17 novembre 2018, cela fait maintenant presque neuf mois que le mouvement perdure. Mais il commence à s’essouffler. Néanmoins, certains groupes d’irréductibles n’en démordent pas. Nous sommes partis à leur rencontre à la frontière franco-belge. Des hommes, des femmes, âgés de 20 à 70 ans. Pendant des mois, ils ont passé leurs journées et leurs nuits sur des campements de fortune en bord de route, pour bloquer les camions en signe de protestation contre la hausse du prix du carburant. Désormais, leurs campements sont détruits. Ils mènent donc des actions sporadiques, et marchent dans les rues des Hauts-de-France avec leur gilet jaune en guise de sensibilisation à la précarité socio-économique.

Des irréductibles gilets jaunes à Maubeuge - 12/07/2019 Depuis plusieurs semaines, le mouvement des gilets jaunes est sur le déclin chez nos voisins français. Lors de l’acte 34, le samedi 6 juillet, ils n’étaient que quelques centaines à Paris. Avec une toute première journée de manifestation le 17 novembre 2018, cela fait maintenant presque neuf mois que le mouvement perdure. Mais il commence à s’essouffler. Néanmoins, certains groupes d’irréductibles n’en démordent pas. Nous sommes partis à leur rencontre à la frontière franco-belge. Des hommes, des femmes, âgés de 20 à 70 ans. Pendant des mois, ils ont passé leurs journées et leurs nuits sur des campements de fortune en bord de route, pour bloquer les camions en signe de protestation contre la hausse du prix du carburant. Désormais, leurs campements sont détruits. Ils mènent donc des actions sporadiques, et marchent dans les rues des Hauts-de-France avec leur gilet jaune en guise de sensibilisation à la précarité socio-économique.

Tous sont des gilets jaunes de la première heure. Pour la plupart, ce mouvement était leur toute première manifestation. Haïcha nous interpelle : "Madame, on ne vit plus, on survit ! La question est simple : le 15 ou le 16 du mois, ce n’est plus la vie mais la survie. On n’a plus rien à perdre".

Nous les rencontrons devant l’hôpital de Maubeuge, où ils soutiennent une action du personnel urgentiste. Jean-Philippe l’avoue, "ça devient compliqué. Nous ne sommes plus assez de gilets jaunes. Si on veut qu’on nous entende, il faut qu’on soit plus nombreux". Pour Bruno, ce n’est pas une question de lassitude. "Les gens ne viennent plus car ils ont peur de la répression des forces de l’ordre" avance-t-il. Haïcha rétorque : "Ce n’est pas que le mouvement s’essouffle, c’est plutôt qu’on nous camoufle !"

A quelques kilomètres de là, à la frontière française, l’ancien leader du mouvement dans la région nous fixe rendez-vous. Manu Evrard nous montre ce qu’il reste du campement de Bettignies : quelques vestiges de pneus incendiés, des débris de verre, et quelques morceaux de bois. "Quand la police nous a délogés juste avant Noël, beaucoup de gilets jaunes ont arrêté de se mobiliser. C’était plus simple quand on avait un endroit fixe où aller. Beaucoup ont aussi pris peur face à la répression policière. Quand des personnes de plus de 65 ans passent leur première nuit en garde à vue, on peut comprendre qu’elles n’aient plus envie de continuer".

Suite à des manifestations qui ont dégénéré, Manu Evrard a écopé de douze mois de prison avec sursis. Il doit également verser 4600 euros de dommages et intérêts aux policiers qui ont déposé plainte. Il a donc lui-même décidé de se retirer du mouvement, alors qu’il en était la figure de proue locale : "Si je continue à m’engager autant, dans deux mois, je serai sous un pont à ne plus savoir payer mon loyer. Et si je dois rester en prison douze mois, qui sera là à ma sortie ? Il était préférable pour moi que je me retire, même si je suis toujours gilet jaune de cœur".