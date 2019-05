Fête des mères : on devient mère de plus en plus tard

La tendance se vérifie en Belgique : on devient mère de plus en plus tard. L'âge moyen de la première maternité n'a cessé d'augmenter depuis 10 ans. Il est ainsi passé de 29,1 ans en 1998 à 30,6 ans en 2016.

Les mères bruxelloises sont un peu plus âgées que les autres avec une moyenne de 31,6 ans pour leur premier enfant tandis que les Flamandes donnent en moyenne naissance à leur premier enfant à l’âge de 30,4 ans et les Wallonnes à 30,3 ans.

Besoin de se réaliser avant d’avoir un enfant

« Dans nos vies contemporaines, les femmes et les jeunes femmes étudient plus longtemps, voyagent, prennent une année sabbatique ou encore prennent plus de temps pour se mettre en couple, explique Olivier Limet, sociologue de la famille. Ce qui explique que le choix d’avoir des enfants est bien souvent postposé.»

Les femmes ont plus tendance à mettre au monde des enfants une fois qu’elles sont installées dans la vie c’est-à-dire quand elles ont des diplômes, un emploi, un logement et une vie de couple. « Cette évolution est à mettre en corrélation avec toute une série d’évolutions de notre mode de vie. Et principalement le fait de pouvoir se réaliser d’abord en tant que personne, en tant que jeune femme dans ce cas-ci, avant de devenir mère. »

La place centrale de l’enfant

Olivier Limet met aussi en avant la place de plus en plus centrale qu’occupe l’enfant au sein des familles. Les femmes sont conscientes que la venue d’un enfant va empêcher la réalisation d’autres priorités. « Cette place centrale de l’enfant dans nos sociétés contemporaines implique d’avoir des parents les plus disponibles possibles. C'est ce qui explique que les mères postposent l’arrivée d’un enfant. »

En d’autres termes, les mères attendent d’être dans de bonnes conditions pour avoir un enfant. « Attendre le moment le plus adéquat est aussi une conséquence de la place centrale de l’enfant. »

Avancées de la médecine

Autre élément qui explique cette maternité tardive: les femmes font davantage confiance à la médecine pour les aider à surmonter les risques d’une grossesse tardive. Mais là, les spécialistes incitent à la prudence. Si les femmes commencent à penser à devenir mères à 35 ans, cela ne veut pas dire que leur rêve d’enfant se réalisera immédiatement. Il faut généralement du temps avant qu’elles ne donnent naissance à leur premier enfant.

À titre de comparaison, notez encore que les pères, eux, sont en moyenne plus âgés, avec une première naissance à 33,8 ans en moyenne dans l’ensemble du pays. Les Bruxellois sont les plus tardifs à devenir pères à 35,8 ans contre 33,5 ans en Flandre et en Wallonie.