Festival Vestiville : remboursement des festivaliers et mandat d'arrêt pour deux organisateurs

Ils se réjouissaient à l’idée de vivre ce festival. Certains avaient décaissé jusqu’à 202,60 euros pour accéder aux trois jours de musique promis (470,80 euros en VIP). Aujourd’hui, après l’immense déception de voir le festival annulé vendredi, petite consolation pour les festivaliers du Vestiville: les fournisseurs de billets s’engagent à les rembourser. La plate-forme Eventbrite promet un remboursement rapide, dans les prochains jours. Festicket en revanche ne fixe encore aucune date.

Deux personnes placées sous mandat d’arrêt

Par ailleurs, après audition par un juge d’instruction d’Hasselt, l’organisateur néerlandais de l’événement et sa sœur ont été placés sous mandat d’arrêt. Ils sont soupçonnés de faux en écriture, d’escroquerie et d’abus de confiance. S’ils ont été placés sous mandat d’arrêt, c’est, semble-t-il, pour éviter qu’ils s’échappent à l’étranger et éliminent certaines preuves. La fraude au préjudice des fournisseurs pourrait se chiffrer en centaines de milliers d’euros. L’associé britannique des organisateurs a également été entendu et remis en liberté sans condition. Son avocat a déclaré : " Mon client était uniquement responsable de la gestion des artistes et c’est ce qu’il a fait".

Pour rappel, c’est vendredi, juste avant son ouverture, que le festival Vestiville a été annulé par le bourgmestre de Lommel pour des raisons de sécurité. Les issues de secours notamment ainsi que les podiums n’étaient pas en règle. Le rapper ASap Rocky, l’un des grands noms de l’affiche, avait lui aussi fait savoir qu’il ne se produirait pas sur scène et cela pour les mêmes raisons.