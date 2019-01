Ferrari, Maserati, Jaguar... découvrez les véhicules les plus mythiques du salon de l'auto

Pour la cinquième fois depuis sa création en 2011, le salon "Dream Cars" se déroule en même temps que le traditionnel salon de l'auto. Et cette année, ces véhicules de prestige sont visibles pendant toute la durée de l'exposition, moyennant un supplément de cinq euros. Voitures de luxe ou de sport, éditions limitées, prototypes et modèles de collection restaurés se présentent au visiteurs dans une ambiance plus calme et feutrée. Florilège.

La Ferrari 812 Superfast Comme son nom l'indique, elle va vite. Avec 100 km/h atteints en 2,9 secondes et une vitesse maximale de 340 km/h, Ferrari la présente comme "la plus puissante et la plus rapide de l'histoire de la marque". Comptez 360.000€ pour filer plus vite qu'un TGV sur quatre roues.

La Ferrari 812 Superfast - © Julien Covolo La Ferrari 812 Superfast - © Julien Covolo La Ferrari 812 Superfast - © Julien Covolo

L'Invicta S33 Low Chassis Seuls 76 exemplaires sont sortis d'usine entre 1931 et 1934. Tout est construit à la main, ce qui rend chaque modèle unique au monde. Notons les performances déjà remarquables pour l'époque avec une vitesse maximale de 160 km/h.

L'Invicta S33 Low Chassis - © Julien Covolo L'Invicta S33 Low Chassis - © Julien Covolo

La Jaguar I-Pace Comme la plupart de ses concurrents, Jaguar se lance dans les véhicules électriques. L'artiste belge Jean-Luc Moerman a imaginé une déclinaison du premier SUV 100% électrique de la marque, entièrement peint en bleu... électrique.

La Zagato Mostro Maserati La Zagato Mostro Maserati - © Julien Covolo Le véhicule GT coupé n'a été fabriqué qu'en cinq exemplaires en 2015. Il s'inspire d'un modèle unique sorti en 1957. Le moteur Maserati V8 lui permet d'atteindre les 100 km/h en 3,4 secondes avec une vitesse maximale de 300 km/h, soit la vitesse de croisière d'un Thalys. Le budget, quant à lui, n'est naturellement disponible que sur devis.

La Jaguar Type E 1967 La Jaguar Type E 1967 - © Julien Covolo C'est la voiture que l'on peut apercevoir dans la série des films Austin Powers. Malgré son look vintage, comptez tout de même un budget de 170.000€ pour vous l'offrir.

La Ford GT Racecar La Ford GT est un hommage aux quatre victoires consécutives de la Ford GT40 dans les 24H du Mans. Construite et développée dans le plus grand secret, elle a de nouveau remporté la course automobile 50 ans après la première victoire de 1966. Vitesse maximale: 347 km/h. Inutile toutefois de courir chez votre banquier, elle n'est pas à vendre.

La Ford GT Racecar - © Julien Covolo

La Noble M500 - © Julien Covolo La BMW 2002 Turbo - © Julien Covolo La BMW M8 Gran Coupé (Concept) - © Julien Covolo

La BMW i8 Coupé - © Julien Covolo La McLaren 720S Spa 68 Collection - © Julien Covolo La Ferrari 340 America Ghia - © Julien Covolo