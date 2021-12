Fermeture du secteur culturel : la manifestation sur le Mont des Arts a rassemblé plusieurs milliers de personnes

Travailleurs et soutiens de la culture et de l’évènementiel ont manifesté ce dimanche après-midi sur le Mont des Arts à Bruxelles, contre la fermeture des activités culturelles en intérieur . Malgré la pluie, de nombreuses personnes sont venues crier leur colère. Selon les organisateurs, 10.000 personnes étaient présentes. La police, elle, en a dénombré 5000. Vu le succès de l’appel à la mobilisation, l’action avait dû être déplacée au Mont des Arts, alors que la place de la Monnaie était initialement envisagée.

Avant cela, plusieurs poids lourds du secteur culturel avaient pris la parole. "C’est incroyablement réconfortant", a expliqué le directeur artistique du Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), Michael De Cock. "'Ça suffit', comme cela a été dit sur le podium. On comprend que cela ne va plus et que les décisions prises ne sont pas cohérentes. Fermer seulement la culture est ridicule", a-t-il poursuivi.

"J’attends un signal politique et j’attends que quelque chose se débloque très vite. Toutes les mesures sont en place pour recevoir les personnes correctement et en toute sécurité et nous les avons mises en œuvre lors d’une phase précédente de la pandémie", a encore souligné Michael De Cock. Le directeur général de La Monnaie Peter De Caluwe était également attendu, tout comme la directrice de Charleroi Danse Annie Bozzini. Les organisateurs souhaitent un rassemblement pacifique et demandent à chacun de porter un masque et de garder ses distances.