Fermeture des écoles, débat sur les maternelles : et les crèches dans tout ça ?

Merroual Sanaa est presque heureuse de recevoir notre coup de fil. Elle est directrice de la crèche de l’Annonciation à Schaerbeek, et pour le moment elle a l’impression de ne pas exister. On parle des écoles primaires et secondaires qui ferment, on parle des maternelles qui devraient rester ouvertes et des craintes des instituteurs et des institutrices, mais on n’entend pas un mot sur les crèches.

On est vraiment les oubliés!

"On est vraiment les oubliés, s’offusque-t-elle. On n’a jamais fermé or, on parle du personnel médical, des éboueurs, des policiers, mais nous aussi on est là! En fait, au-delà du fait qu’on ne nous entend pas, on ne nous voit pas.”

Les crèches sont en effet toujours restées ouvertes, même pendant le premier confinement, pour les enfants des parents qui étaient en première ligne. Pour Isabelle Bellet, directrice de l’asbl Sonefa qui chapeaute neuf crèches à Namur, c’est primordial, mais elle sent, elle aussi, de la crainte chez ses puéricultrices.

On a quand même eu quelques enfants positifs, donc il y a un questionnement.

"L’inquiétude est là depuis le début, explique-t-elle, parce qu’on nous dit que les bébés ne sont pas contagieux mais on a quand même eu quelques enfants qui ont été positifs au Covid et qui ont amené des clusters, donc il y a quand même un questionnement."

Pas (encore) de priorité pour le vaccin

Les puéricultrices regrettent d’ailleurs de ne pas être prioritaires pour la vaccination. “On n’est pas prioritaires, ou en tous cas pas encore, précise Merroual Sanaa, or les puéricultrices ont des contacts très rapprochés avec les enfants, avec les parents. Certaines d’entre elles sont à risque, elles sont proches de la pension et elles ont vraiment très peur, elles sont effrayées.”

Les échos du terrain qui remontent jusqu’à Yves Hellendorf, secrétaire national du non-marchand à la Centrale nationale des employés (CNE), sont les mêmes.

Il pointe par ailleurs la même vexation que pour les maternelles : "Le gouvernement ne voit les crèches que comme une garderie qui doit permettre aux gens de travailler, c’est une vision purement économique."

Il dénonce aussi le fait qu’il n’y ait pas eu de mot d’ordre spécifique pour les crèches : "On ne leur dit rien donc elles doivent simplement déduire qu’elles doivent rester ouvertes”. Et de conclure, dans le même esprit que Merroual Sanaa : "Les crèches, c’est le no man’s land".

Du côté du cabinet de la ministre de l'Enfance, Bénédicte Linard, on confirme que si on n’a pas parlé des crèches, c’est qu’elles restent ouvertes. A ce stade-ci, nous dit-on, rien ne change. A ce stade-ci...