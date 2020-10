Fenêtres et portes closes à Roulers après un incendie d'industrie chez Belcroom

Un important incendie a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans l'usine Belcroom à Roulers. La commune a prié les citoyens des environs de garder fenêtres et portes closes, et d'éviter le secteur. La cause précise du sinistre n'est pas connue.

Les pompiers de la zone Midwest sont intervenus vers 04h30 à la Kachtemsestraat, à l'entreprise Belcroom, spécialisée dans le traitement et la finition de surfaces métalliques. Personne n'a été blessé et le feu est sous contrôle.

Des mesures préventives dans le cadre d'un plan communal d'urgence ont été mises en place. La fumée peut en effet provoquer de l'irritation aux yeux ou aux voies respiratoires.