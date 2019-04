Femmes à moto pour dénoncer le sexisme à l'occasion du "Women Riders World Relay"

Une centaine de motardes belges rouleront entre Martelange et Bruxelles. Après 11 mois et 80 pays, le « Women Riders World Relay » passe par chez nous. Objectif de ce voyage-relais : dénoncer les discriminations dont sont victimes les femmes motardes.

Ce dimanche est la 61e journée de relais. Les motardes belges accueilleront des Luxembourgeoises et passeront ensuite le relais à des Hollandaises. Départ de Martelange à 13h. Arrivée à Bruxelles vers 20h sous l’Atomium

« Quand je suis sur ma moto, j’oublie tout ! C’est une autre vie, un autre monde », confie Els. Entre cette femme et la moto, ce ne sont pas moins de 30 années de passion. Ce dimanche, c’est elle qui portera le symbole du lien entre les motardes du monde entier. « C’est une sorte de témoin, le symbole de notre unité. Toutes les femmes qui roulent avec le WRWR pour le Women Riders World Relay signent un papier qui est enroulé dans un témoin. Et c’est lui qui passe de frontière en frontière. »

Sexisme sans frontière

Mais la frontière la plus compliquée à franchir, c’est celle du sexisme. Equipements roses, motos trop grandes ou trop lourdes mais aussi pression sociale quand on quitte la maison un dimanche. « Comme beaucoup de femmes à un certain moment, j’ai arrêté de partir le dimanche parce que je devais m’occuper des enfants. Pendant plusieurs années, je n’ai pas pu le faire mais aujourd’hui ils sont plus grands, alors maintenant ils sont contents quand je dis que je pars. »

Els l’affirme : la plupart des motards ne sont pas sexistes. Ce rassemblement de femmes est pourtant inédit. « Je suis fière de toutes ces filles et toutes ces femmes qui vont rouler. Pour une fois, on est toutes ensemble alors que d’habitude on est dans des clubs avec les hommes. Ce n’est pas un problème, on s’amuse et on n’a pas de problème avec eux avec eux mais, ici, pour une fois on va pouvoir apprend à se connaître. » Les motardes traverseront notre plat pays pendant 2 jours. Avant de passer le relais à leurs amies néerlandaises.