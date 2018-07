Femme harcelée frappée en rue: "J'espère vraiment que les choses vont changer"

"Ça a vraiment fait réagir et du coup ça fait énormément parler sur tout ce phénomène que toutes les femmes subissent, toutes les femmes ont une histoire comme ça", nous assure-t-elle sur nos antennes. Marie se réjouit que son histoire tourne les regards vers le harcèlement de rue, mais maintenant "espère vraiment que les choses vont changer".

La jeune femme se désole que "quand on est une femme et qu'on se promène dans la rue, on ne se sente pas en sécurité", "intolérable", estime-t-elle. Cette révolte en elle, Marie l'a exprimée face à son harceleur en lui lançant un "ta gueule" qui lui a valu des coups. Si c'était à refaire ? "Je continuerai à répondre. Si je me refais frapper, et bien je me referai frapper."

Ce genre d'histoire arrive partout et tout le temps, "pas que dans le 19ème arrondissement", rappelle la victime. "C'est vraiment un problème d'éducation, c'est même plus fort que ça. On est quand même dans une société patriarcale." Tous les hommes ne sont pas à mettre dans le même panier bien sûr, mais "malheureusement, il suffit de quelques-uns pour nous faire sentir en insécurité".