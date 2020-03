Femme et conductrice de poids lourds: "Quand j'arrive sur un chantier, les hommes se demandent ce que je fais là"

Néanmoins, au Forem, le nombre de femmes qui suivent cette formation reste faible : il n'atteint que 5%. Alors, verra-t-on bientôt de plus en plus de femmes au volant de camions?

J'avais quelques peurs et réticences. Mais ce métier, c'est la liberté d'être dans mon camion et de faire mon travail comme je l'entends.

Pourtant, faire sa place dans ce milieu très masculin n'a pas été facile. "Il faut savoir se faire respecter. Il faut de l'humour mais pas trop non plus. Ce n'est pas facile à gérer mais ça s'est fait naturellement".

"J'ai toujours dû prouver que je savais conduire comme un homme!"

Céline n'a pas spécialement été confrontée à des remarques sexistes, mais les regards en disent long : "Quand les hommes me voyaient arriver sur le chantier avec mon camion blanc et rose, ils se demandaient ce que je faisais là".

Étonnement de la part de l'entourage aussi : "Quand on me demande ce que je fais dans la vie et que je réponds 'chauffeur poids lourds', on me dit 'ah mais d'habitude ce sont des femmes plus castardes!' Je réponds : 'non pas spécialement'... J'ai essayé de rester femme en faisant mon métier comme un homme".

Céline affirme avoir subi de la discrimination en passant son permis.

"Là où un homme avait deux chances pour faire sa manœuvre, moi je n'en avais qu'une. Ils m'attendaient au tournant".

Malgré ces obstacles, le Forem veut casser les stéréotypes et inciter davantage de femmes à franchir le pas de la formation chauffeur poids lourds. "Si on veut lutter contre les pénuries, il faut d'abord lutter contre les préjugés" soutient Thierry Ney, porte-parole du Forem.