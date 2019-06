Féministe et réfugiée en Belgique, Abeer porte la voix des femmes de Gaza

Porter la voix des femmes de Gaza

Abeer, avec des amis - © Tous droits réservés Abeer veut faire entendre la voix des femmes de Gaza - © Tous droits réservés Abeer avec ses soeurs, en Palestine - © Tous droits réservés

"Je me suis trouvée moi-même, en Belgique. Je me sens libre". Du haut de ses 24 ans, Abeer affiche des objectifs ambitieux. "Je suis venue ici pour compléter mon éducation et devenir une spécialiste des relations internationales". Son engagement, elle l’a commencé dans la bande de Gaza. "Oui, je suis féministe !", affirme-t-elle, souriante. "Je veux devenir une représentante des femmes de Gaza. Je veux porter leurs voix et raconter leurs histoires cachées".