Féminiser les secteurs scientifiques: "Tout se joue dès le plus jeune âge"

Codage informatique : les femmes aux abonnées absentes - Un oeil sur demain - 06/10/2019 Intéressons-nous à l'évolution du secteur informatique. Un secteur largement dominé par les hommes aujourd'hui, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les femmes ont joué un rôle capital dans l'histoire de l'informatique, on ne le sait pas toujours. C'est la mathématicienne Ada Lovelace, par exemple, qui, au 19eme siècle, a créé le premier algorithme et qui a énoncé les règles de la programmation. On peut aussi citer Grace Hopper qui met au point le premier gros calculateur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou encore Elizabeth Hamilton, directrice du programme software qui a permis l’alunissage du module lunaire d'Apollo 11.