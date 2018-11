Femina, Medicis, Goncourt et Renaudot: c'est la semaine des grands Prix littéraires français

Goncourt, Renaudot, Médicis et Femina, des prix très suivis en France, mais qui intéressent également de nombreux lecteurs francophones en Belgique. Les retombées des prix ont des répercussions notoires chez nos librairies. Une année sur deux, c’est le Goncourt qui initie la semaine des Prix. Mais cette année c’est au tour du Femina de décerner ses récompenses en premier lieu. La particularité du Femina, c'est que le jury du Femina est composé uniquement de femmes, auteures et critiques.

Philippe Lançon reçoit le Femina du roman français pour "Le Lambeau" paru aux éditions Gallimard

Philippe Lançon est romancier, mais il est aussi journaliste. Il travaille à Charlie Hebdo, quand a lieu le terrible attentat du 7 janvier 2015. Grièvement blessé, il subit plusieurs opérations faciales, et reste hospitalisé pendant plus de 9 mois. Dans son livre "Le lambeau", il revient sur sa vie avant, pendant et après cet attentat. Ce récit intime évoque ses chers compagnons disparus. Et la légèreté de sa vie avant ce drame : il se souvient encore avec quelle joie il était allé découvrir une pièce de Shakespeare la veille de l’attentat ! Il parle de ces jours vécus à l’hôpital, des proches qui l’entourent, du personnel soignant…. Petit à petit, son visage se reconstruit, tandis que sa relation amoureuse se détruit.… Avec beaucoup de sensibilité, Philippe lançon raconte comment l’attentat et les mois dans cet hôpital l’ont profondément changé, comment son rapport aux autres, mais aussi à la musique et à la peinture se sont modifiés.

Le Femina du roman étranger récompense Alice McDermott pour "La neuvième heure" paru aux éditions de La Table Ronde. Le Femina de l'Essai a été décerné à Elisabeth de Fontenoy pour "Gaspard la nuit" paru chez Stock.