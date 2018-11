Feluy: les images du face-à-face entre les casseurs et la police

Pour la deuxième nuit consécutive, le blocage de l'autoroute A7 à hauteur de Feluy, où se trouve un important site de l'entreprise pétrolière Total, a dégénéré, donnant lieu à des scènes de guérilla urbaine entre casseurs et forces de l'ordre. Aux jets de pierres, de branches d'arbres et de cocktails Molotov, la police a répliqué en faisant usage du canon à eau et de gaz lacrymogènes.

Environ 120 policiers ont été déployés et ont bénéficié de l'appui d'un hélicoptère et d'autopompes pour contenir près de 400 manifestants violents.

Le gouverneur de la province du Hainaut Tommy Leclercq a déclenché dans la soirée un plan provincial d'urgence.

Au total, la police a procédé à plus d'une trentaine d'arrestations.