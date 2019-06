Félix a réussi son CEB !

Notre collègue Nina Zanatta a rencontré Félix. Pour lui, cette période d’examen n’était pas très difficile mais il avoue être fatigué et il explique pourquoi : "C’était ennuyant, je préfère être en classe où tu apprends de nouvelles choses que de revoir des choses que tu as déjà vues". L’année prochaine, Félix ira donc en secondaire, il sera le plus jeune mais cela ne l’effraie pas particulièrement : "ça ne me fait rien parce que j’ai des amis alors… Je sais que des personnes seront moins sympas avec moi mais je m’y ferai. […] Il y a des jaloux et ça, je le sais très bien !". Félix voudrait être psychiatre plus tard pour comprendre ce qu’il y a "dans sa tête" et dans la tête des gens.

Ce soir, il va découvrir les résultats qu'il a obtenus aux différentes épreuves. Pour le taux de réussite du CEB en général, il faudra attendre demain matin.