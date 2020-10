Fédération Wallonie-Bruxelles : les étudiants dénoncent l'absence d'un cadre législatif pour encadrer les stages

Lorsqu’elle était étudiante en communication, Elly a réalisé deux stages, dont le deuxième, dans une boîte d’événements. Elle pensait engranger de l’expérience, gérer les RS, écrire des articles voire créer des affiches, elle n’a rien fait de tout cela. "Je n’ai vraiment pas eu d’assistance en arrivant là-bas. J’ai été livrée à moi-même ! Ce qui était écrit sur ma convention de stage n’était pas respecté, je ne faisais rien du tout ou alors on me confiait des tâches ingrates comme distribuer des flyers en dehors des heures que je devais prester. Clairement je n’ai rien appris, c’était un échec", raconte la jeune femme.

Alicia est étudiante en deuxième année de sage-femme en haute école et doit réaliser deux stages. Problème, pour effectuer cette formation, elle doit se rendre à Arlon à ses frais, alors qu’elle vit à Bruxelles. "Il me faut un logement, je vais également devoir payer les tickets de train aller-retour pour les rendez-vous médicaux, la nourriture et parfois, il y a des frais de badge ou de casier à payer dans les hôpitaux", explique l’apprentie sage-femme.

Malheureusement, certains étudiants renoncent à leurs stages à cause des difficultés financières. "Je peux me permettre cela, car j’ai de l’argent, mais le coût d’un stage ne devrait pas être un frein à la formation. De plus, si on ne va pas au stage, on rate son année, donc c’est obligatoire !", ajoute-t-elle.