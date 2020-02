Fédération Wallonie-Bruxelles : la solution du crowdlending pour financer les bâtiments scolaires délabrés

Cette estimation temporaire pourrait augmenter une fois l’inventaire global de l’état des bâtiments terminé. Dans une "note méthodologique concernant les bâtiments scolaires", le ministre propose différentes pistes pour éviter un scénario catastrophe. Parmi les solutions envisagées : le crowdlending . Littéralement, c’est "un prêt par la foule". Des internautes prêteraient de l’argent aux écoles via une plateforme de financement pour financer la rénovation, l’entretien des bâtiments. "Il y a une épargne des particuliers qui ne rapporte rien et engendre des intérêts négatifs. Dès lors, dans une logique d’un meilleur rendement, mais aussi d’implication citoyenne dans le cadre des écoles qui touchent tout le monde, on pourrait envisager une mobilisation financière. C’est une idée à creuser, pas la solution unique, car le financement du milliard, voire plus, nécessite un panachage de formule de financement", explique Frédéric Daerden.

"Le crowdlending est une source de financement alternative. On ne va pas remplacer les banques, mais on va diminuer la part que la banque ne souhaite pas investir dans le projet. Si votre projet coûte 100 euros, la banque va peut-être vous prêter 80 euros, donc 20 euros doivent venir de votre poche. Le crowdlending permettrait de diminuer les 20 euros qui viennent de votre poche sans toucher aux 80 euros venant de la banque", complète Pierre-Yves Pirlot d’Ecco Nova.

Pour l’entreprise qui emprunte, l’avantage est de diversifier ses sources de financement afin d’éviter la solution unique du financement bancaire. "Cela permet un financement digital très rapide, le financement peut s’obtenir de façon digitale en quelques jours et puis on fait appel à la foule, donc d’avoir autant de personnes qui deviennent ambassadeur de votre entreprise et qui vont parler de votre produit autour d’eux. Cela permet de faire connaître votre entreprise, surtout pour celles qui font du B2C (Business to consumer, ndlr) et qui ont des particuliers comme clients", ajoute Frédéric Lévy Morelle de Look & Fin.

Dans le cadre d’un bâtiment d’école à rénover, les parents attendraient un rendement, un remboursement avec plus-value comme pour un investissement "classique". "C’est l’entreprise qui vous rembourse, donc tous les termes sont convenus au moment où vous prêtez. Vous connaissez le montant prêté et le rythme de remboursement. L’entreprise vous rembourse progressivement tous les mois, ce qui permet aussi d’avoir un risque dégressif. Cela s’adresse à des entreprises qui ont un chiffre d’affaires, une certaine rentabilité et donc une assise financière et un historique commercial", indique Frédéric Lévy Morelle, CEO de la plateforme en ligne de financement Look & Fin qui a déjà participé à deux projets de rénovation en Flandre : une école primaire et une faculté d’université par une entreprise privée qui a gagné un marché public.

Le crowdlending est une variante du crowdfunding, car au lieu d’investir dans une start-up dont les citoyens deviennent actionnaire par exemple, "ils se connectent à une plateforme agréée par le régulateur des marchés financiers, la FSMA et via ces plateformes, ils sont mis en relation avec des porteurs de projet qui leur proposent de prêter de l’argent en échange de quoi ils deviennent créanciers, ce qui oblige le porteur de projet à rendre, avec des intérêts, l’argent prêté", détaille Pierre-Yves Pirlot, fondateur d’Ecco Nova, une plateforme de crowdlending.

Une solution efficace ?

L’un des désavantages du crowdlending, ses taux d’intérêt très élevés "comme produit alternatif à la banque, il est un peu plus cher, mais il est aussi plus simple et plus rapide. Le produit représente un taux situé entre 5 ou 9% à l’année, mais ce financement est structuré différemment et il présente cet avantage de ne pas devoir octroyer beaucoup de garanties. Cela lui permet d’apporter la quote-part de fond propre demandé par la banque et de manière paradoxale, cela lui facilite l’octroi d’un crédit bancaire complémentaire au financement structuré par la plateforme", rétorque Frédéric Lévy.

La crowdlending servirait donc de complément aux formules de financement classique et non l’unique source de financement pour les bâtiments scolaires, car "il y a environ 280 milliards d’euros qui dorment sur les comptes épargnes. Le crowdlending permettrait donc d’activer cette épargne des parents et de les fédérer autour de projets de dimension locale. De plus, si on organise ces crowdlendings pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est une contrepartie publique qui a des actifs et qui, a priori, est solide malgré ses difficultés de financement. Il faudra bien sûr que cette solution soit rendue totalement compatible avec une entité publique", rapporte Pierre-Yves Pirlot d’Ecco Nova.

Une loi encadre les financements participatifs, mais il faut encore définir clairement les règles d’appel public à l’épargne. Les plateformes agréées s’interrogent encore sur leur mode d’action futur dans le cadre d’un partenariat entre citoyen, plateforme de crowdlending et régulateurs publics car "ce type de financement implique de rédiger un prospectus qui doit être adressé préalablement au régulateur lors du lancement d’une offre. Il doit aussi être soumis au souscripteur et au candidat souscripteur avec une publicité bien appropriée", conclut Frédéric Lévy.

Le crowdlending représenterait donc une solution parmi d’autres pour financer les bâtiments scolaires. Une solution concrète et participative. Reste à voir si l’engouement sera présent lorsque des projets concrets se présenteront aux écoliers, parents ou enseignants.