Fédération des infirmiers de Belgique : "Maggie De Block n'est plus à sa place"

Alda Dalla Valle, présidente de la Fédération nationale des infirmières de Belgique (FNIB), lance un coup de gueule à l’encontre de la ministre fédérale de Santé Maggie De Block : "On a l’impression d’être traité avec mépris."

Quand Maggie De Block est arrivée au poste de ministre de la Santé, les associations se réjouissaient de voir qu’un médecin prenne le portefeuille, explique Alda Dalla Valle. Mais, depuis, les choses ont changé, ajoute-t-elle sur le plateau de Questions en prime : "Dans maintes interviews dans la presse, elle nous qualifie de pleurnicheurs, de caliméro…"

Elle regrette que son organisation ne soit reçue que de temps à autre par le cabinet : "On a l’impression que c’est plutôt une rencontre officieuse sans suivi d’effet. On ne sent pas entendus et il n’y a pas de reconnaissance."

Selon la présidente de la FNIB, il est temps de critiquer le comportement de la ministre. "Il faut que le gouvernement fédéral se rende compte du manque de clairvoyance et du défaut de prévoyance. C’est le moment, avant qu’un nouveau gouvernement n’entre en fonction, que l’on puisse entendre les infirmiers que nous sommes."

Avant de conclure : "Maggie De Block nous a fortement déçus, elle n’est plus à sa place."