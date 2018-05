Faye, demandeur d'asile : "Mon travail me permet aussi d'avancer dans ma vie"

Trouver du travail, c’est souvent un défi majeur pour les réfugiés et les demandeurs d’asile arrivés chez nous ces dernières années. Leur parcours professionnel n’est pas toujours simple et leur première motivation, qui les pousse à trouver du travail, n’est pas forcément matérielle, comme on pourrait le penser.

Faye est Sénégalais, il est demandeur d’asile avec un permis de travail, il a décroché un emploi dans l’horeca et son boulot, il ne voit pas son boulot d’abord comme un gagne-pain : "Ça m’apporte quand même un certain réconfort moral. Le travail me permet de gérer mon temps, donc je bouge, je pense à autre chose, je fais d’autres choses et ça me permet aussi d’avancer dans ma vie".

"Se projeter déjà vers un avenir"

Se changer les idées et sortir du centre d’accueil est aussi une des vertus du travail ou de la recherche d’emploi pour des personnes qui vivent souvent une période compliquée. Le centre d’accueil Croix-Rouge de Belgrade accorde une attention particulière à la recherche de travail pour ses résidents demandeurs d’asile. Fabienne Férir, la directrice adjointe de ce centre raconte que "le voyage a été long, ce qu’ils ont pu connaître au pays a été difficile, il y a l’attente des papiers. 'Est-ce que je vais avoir un résultat positif ?' Tout ça est très anxiogène et occuper nos résidents du centre à se projeter déjà vers un avenir est très important".

Au-delà du salaire, le travail est souvent présenté par les primo-arrivants comme l’une des meilleures façons de trouver sa place en Belgique. Maher est Afghan, réfugié et il est apprenti mécanicien dans un garage de Huy. Selon lui, "l’ambiance, ça se passe vraiment bien. Moi je ne pense même pas que je suis un réfugié ou quelqu’un d’un autre pays". Sa formation de mécanicien durera trois ans en tout, trois années qui devraient normalement déboucher sur un emploi stable.