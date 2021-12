Faux certificat de vaccination: décès en France; en Belgique, les fraudeurs seront poursuivis et leur pass désactivé

Sabine Stordeur, coresponsable de la Task Force vaccination, tire la sonnette d’alarme : se procurer un faux certificat de vaccination entraîne un réel risque pour les personnes qui en obtiennent un, "ils mettent leur vie en danger", a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse faisant l’état des lieux de la vaccination en Belgique.

"Les personnes qui prétendent avoir été vaccinées, mais qui contractent ensuite l’infection, ne vont pas nécessairement bénéficier des mêmes soins requis une fois qu’elles sont hospitalisées puisque les médecins vont adapter le profil thérapeutique en fonction des antécédents. Si une personne déclare avoir été vaccinée, les médecins vont tenir compte d’un profil de vaccination pour ajuster leur traitement en cas d’infection. Et donc, c’est à leur propre risque puisque le traitement administré n’est pas nécessairement le même après avoir été vacciné, que si la personne déclare ne pas avoir été vaccinée".

Faux pass sanitaire : une femme décède du Covid-19

Cette déclaration intervient alors qu’une femme de 57 ans vient de perdre la vie en France après avoir contracté le Covid-19 et qu’elle détenait un faux pass sanitaire. Un faux qui a induit en erreur le personnel soignant qui l’a prise en charge.

Une vie perdue alors que les médecins auraient pu "précocement lui administrer des anticorps neutralisants, dont on sait qu’ils sont efficaces pour réduire le risque de progression de la maladie", a expliqué à RTL France Djillali Annane, chef du service réanimation de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine.

"Cela fait aussi mentir les statistiques" et met en danger les soignants

Antoine Froidure, pneumologue aux Cliniques Universitaires Saint-Luc et président de l’Institut de Recherche Expérimentale et Clinique (UClouvain), ajoute que "cela fait aussi mentir quelque part les statistiques". Autrement dit, "Si on fait croire que quelqu’un de vacciné a été admis aux soins intensifs, on ajoute de l’eau au moulin à ceux qui disent que les vaccins ne sont pas efficaces".

Et d’ajouter que "ces personnes non vaccinées sont quand même plus longtemps contagieuses, y compris avec les nouveaux variants. Donc cela met aussi en danger le personnel qui s’en occupe".

En d’autres termes, si vous êtes dans le cas et que vous deviez être soigné et/ou être hospitalisé après avoir contracté le virus, n’hésitez à signaler que vous n’êtes pas vacciné, il en va de votre vie et de celle des personnes qui vous prennent en charge.

Concernant les médecins qui ont fourni de faux certificats de vaccination en Belgique, "la traque" se poursuit selon Sabine Stordeur. Une fois les faux certificats identifiés, "tous les citoyens qui en ont bénéficié vont être poursuivis" et leur pass sanitaire "désactivé".

