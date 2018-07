Faute de zèbre, ce zoo a peint un âne

Pour cet étudiant, pas de doute, d'autant que les longues oreilles ne permettent pas de le laisser planer: ce zébre est en fait un âne, sur lequel on a simplement peint des rayures afin de le rendre plus exotique!

Son post a été abondamment relayé, en Egypte, puis à l'étranger et les spécialistes animaux sont formels: il s'agit bien d'un âne. Les rayures ne correspondent pas et surtout les oreilles sont bien plus longues. Il est vrai que quand on compare à l'image ci-dessous, la différence semble frappante.

Interrogé par la radio locale Nogoum FM, le directeur Mohamed Sultan continue pourtant à jurer qu'il s'agit bien d'un zèbre et non d'un autre animal maquillé, et que son zoo collaboreavec le parc zoologique de Giza, qui a supervisé son installation et fourni de rares espèces d’animaux, d’oiseaux et de reptiles dont il prend en charge l’alimentation et les soins vétérinaires.

Un zoo dont France24 rappelle qu'il est le plus ancien d’Afrique, ouvert en 1891 mais qu'il est aussi tristement célèbre pour les piteuses conditions de vie de ses 4 500 animaux. En 2004, le lieu avait perdu son accréditation auprès de l’Association mondiale des zoos et aquariums (Waza). Et en 2017, la présidente de la société égyptienne de protection des animaux, Mona Khalil, dénonçait "la violation des normes de traitement des animaux" à l'AFP...