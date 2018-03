Faut-il se méfier des ondes de la 5G ?

L’implantation de la 5G à Bruxelles est en ce moment à l’étude. Un comité d’experts indépendants a remis un rapport plutôt rassurant sur la nocivité des ondes émises. Pourtant, différents collectifs montent au créneau. Et le monde politique reste très prudent face aux enjeux économiques et de santé publique. "Qui peut comprendre qu’on veuille taxer le progrès ?" : répondent les opérateurs télécoms. Agoria, la fédération des entreprises technologiques, y voit une opportunité pour les PME et les entreprises bruxelloises. " Bruxelles a une des normes environnementales les plus strictes au monde ", estime le CEO d’Agoria, Marc Lambotte.

Quel sera l’impact sur la couverture du réseau ? Inter-Environnement Bruxelles estime qu’il faudra une nouvelle antenne toutes les 10 à 12 maisons en zone urbaine. Est-ce dangereux ? Comment l’implantation est-elle balisée et encadrée par les autorités ? Nos objets connectés nécessitent une couverture de plus en plus optimale sur l’ensemble du tissu urbain. Certaines associations, comme l’Arehs ou grONDES mettent en danger les conséquences pour ce qu’ils appellent les électro hyper sensibles (EHS). La dangerosité des ondes est-elle avérée ? Quels sont les symptômes de l'électrohypersensibilité ? Sur quelles études se base-t-on pour établir les différents rapports ?

Débats Première réunit autorités publiques, experts et associations qui militent pour la reconnaissance de l’électrohypersensibilité. Nous accueillerons Didier Gosuin (Défi) ministre bruxellois de l’emploi, l’experte de ce dossier au sein d’Agoria, Floriane de Kerchhove, un médecin membre du Conseil supérieur de la Santé, Jacques Vanderstraeten et Didier Deblandre, électrohypersensible.